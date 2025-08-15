Melissa Klug tendría que pagarle ‘billetón’ a Jefferson Farfán

La ‘Blanca de Chucuito’ habría violado acuerdo de confidencialidad al dar detalles de su vida sentimental tras su separación.

El proceso judicial que enfrentó a Jefferson Farfán y Melissa Klug llegó a su fin con un fallo a favor del exfutbolista. La Segunda Sala Civil de Lima confirmó la sentencia que obliga a la empresaria a pagar 300 mil dólares (más de un millón de soles) como penalidad por incumplir el acuerdo de confidencialidad que ambos firmaron tras su separación.

La resolución judicial detalla que Klug se refirió a su relación con Farfán en tres entrevistas concedidas los días 19 de diciembre de 2017, 15 de enero de 2019 y 4 de junio de 2019, lo que contravino lo pactado extrajudicialmente. La defensa de Klug presentó un recurso de casación para que la Corte Suprema revisara el caso.

Lee también:

Sin embargo, este fue declarado improcedente por no cumplir con los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil. La norma indica que la casación procede, entre otros supuestos, cuando la segunda instancia revoca la decisión de la primera, lo que no ocurrió en este caso.

«Por tales consideraciones, este Colegiado declara improcedente el recurso de casación interpuesto por la demandada Melissa Liliana Klug Orbegozo. Y conforme a su estado; ordenaron devolver por Secretaría los presentes autos al Juzgado de origen», señala la resolución. El expediente se encuentra actualmente en el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, que aún no dispone la ejecución de la sentencia. Esto significa que el requerimiento de pago podría emitirse en los próximos días o semanas.