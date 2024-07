Franco Cabrera se presentó afónico tras fiesta con Cueva y Carrillo

El presentador de ‘Al Ángulo’, Franco Cabrera, reapareció en el programa después de la polémica fiesta con los futbolistas Christian Cueva y André Carrillo, generando diversas reacciones.

El programa deportivo ‘Al Ángulo’ de Movistar se vio envuelto en una polémica tras la difusión de imágenes en ‘Magaly TV La Firme’. Estas mostraban al presentador Franco Cabrera en una fiesta junto a los futbolistas André Carrillo y Christian Cueva. La reaparición de Cabrera en el programa fue notoria debido a que apareció con la voz ronca y evitó comentar sobre el incidente.

Los conductores debatieron extensamente sobre el comportamiento de los futbolistas, mientras Cabrera se mantuvo al margen, lo que aumentó la controversia. Pedro García expresó su descontento: “Las imágenes que se difunden de Cueva en un tono aquí y allá no lo ayudan. Ya sigue corriendo, en lugar de ir al tono, de repente debería estar tratando de agarrar equipo”.

Cabrera, visiblemente afectado y con la voz ronca, no comentó sobre la fiesta. Al final del programa, dijo: “Nos vamos Andreíta. Muchísimas gracias a todo el mundo, esto fue todo, gracias muchachos, Diana, gracias a ti en casa. El programa que sí algo tiene es presupuesto, Chau”, sorprendiendo a sus compañeros.

Ric La Torre, otro comentarista, sugirió dos posibles razones para la falta de voz de Cabrera: “Hay dos opciones para que no tenga voz. La primera, que no creo que pase, es gritar los goles de Perú porque no metimos ni uno. Y la segunda es que la juerga estuvo bastante intensa y estuvo buena”.

Reacciones de los usuarios y Magaly Medina

En redes sociales, los usuarios criticaron duramente a Cabrera, cuestionando su presencia en el programa deportivo. Comentarios como “Nunca he entendido cuál es el mérito del actor Franco Cabrera para que tantos años esté en un programa deportivo sin saber analizar un partido de futbol” y “Franco Cabrera debe tener un padrinaso, ¿no era claun? Fuera mermelero” reflejan el descontento de la audiencia.

Magaly Medina también criticó a Cueva y Carrillo en su programa ‘Magaly TV La Firme’, cuestionando su actitud tras el fracaso en la Copa América: “Es cierto, ¿no? Como se ponen gallitos donde no deberían de ponerse gallitos y cuando tienen que sacar toda su fuerza, entrega y energía, ahí son unos corderitos”. Medina consideró inapropiado que, tras el fracaso, los futbolistas fueran captados en una fiesta, mostrando una falta de compromiso con la selección y sus seguidores.

