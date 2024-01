‘Bienvenidos al paraíso’, nueva película peruana de Ani Alva

Esta nueva comedia se estrenará el 28 de marzo

Bou Group, StarPlus LA (filial de Disney), y La Soga Producciones han lanzado el anticipado teaser de “Bienvenidos al Paraíso”, la próxima comedia dirigida por Ani Alva Helfer, previo a su debut programado para el 28 de marzo en todas las salas de cine del país.

La reconocida directora regresa al cine con esta nueva propuesta, tras cosechar éxitos con películas como “Soltera, casada, viuda, divorciada” (2023), “Isla Bonita” (2023), “No me digas solterona” (2018) y “No me digas solterona 2” (2022), entre otras. El año pasado fue particularmente destacado para la joven directora, ya que “Soltera, casada, viuda, divorciada” no solo superó el millón de espectadores, sino que también se estrenó en la plataforma Netflix.

Escrita por José Ramón Alamán, en “Bienvenidos al Paraíso”, la actriz Tatiana Calmell del Solar asume su primer papel protagónico en el cine, compartiendo escena con Andrés Salas, Franco Cabrera, Patricia Barreto, Katia Condos y Bruno Odar, todos parte de esta historia situada en el Caribe.

¿De qué trata ‘Bienvenidos al paraíso?

La trama nos presenta a Lucas y Kiki, interpretados por Salas y Calmell del Solar, respectivamente. Ambos se enamoran rápidamente y deciden casarse en una boda perfecta en las paradisíacas islas del Caribe, rodeados de familiares y amigos para tener la boda de sus sueños. El sugestivo lema de promoción, “¿Qué podría salir mal? ¡Todo!”, refleja el tono humorístico de la película.

Sinopsis

¿Has tenido alguna vez unas vacaciones que terminaron en desastre? Kiki (Tatiana Calmell) y Lucas (Andrés Salas) se enamoran perdidamente y deciden casarse en una lujosa boda en el Caribe. Aunque los futuros suegros, Sofía (Katia Condos) y Gonzalo (Bruno Odar), no están totalmente contentos con la decisión, sus mejores amigos Cata (Patricia Barreto) y Miki (Franco Cabrera) hacen todo lo posible para que la boda sea perfecta. Un lugar paradisíaco, una boda de ensueño, una pareja ideal, unos invitados de lujo. ¿Qué podría salir mal? ¡Todo! ¡Bienvenidos al Paraíso!