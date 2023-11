Francis Allison denunciará a jueces que liberen delincuentes

La problemática de seguridad ciudadana en Lima ha impulsado a las autoridades de los distritos a emprender diversas acciones para abordarla. Entre los municipios que han manejado de manera efectiva esta situación se destaca el distrito de Magdalena del Mar. No obstante, en una reciente entrevista, el alcalde de dicha localidad, Francis Allison, hizo una denuncia que ha suscitado interrogantes: señaló la presencia de elementos indeseables entre los jueces y fiscales a quienes les son derivados casos relacionados con criminalidad.

Según lo declarado por Allison para los medios, desde hace meses viene denunciando “la labor que están haciendo algunos magistrados malos y corruptos”. “No son la mayoría, son la minoría, pero hay corrupción y están permitiendo que se liberen a delincuentes peligrosos y armados al día o a los dos días llegan detenidos por el serenazgo o la Policía Nacional del Perú”, denunció el burgomaestre.

Ante esta situación, el alcalde de Magdalena del Mar afirmó que adoptaría medidas drásticas para evitar perpetuar lo que describió como una suerte de “puerta giratoria” en las instituciones de justicia, como los juzgados y fiscalías encargadas de casos relacionados con la criminalidad.

“No podemos permitir que eso continúe. Por eso, anuncio hoy que la municipalidad de Magdalena ya decidió, hemos decidido, que vamos a denunciar penalmente a los fiscales y jueces que liberen a los maleantes que nosotros detenemos, cuando no haya justificación legal, evidentemente”, anunció Francis Allison durante su intervención.

Asimismo, recalcó que su municipio será el primero en implementar esta medida. “Somos la primera municipalidad del Perú que lo va a hacer, no vamos a permitir las puertas giratorias. Que gente suba, que fiscales o jueces, que están ahí para hacer cumplir la ley sean quienes atentan justamente contra los derechos de nuestros vecinos. De ninguna manera”, acotó tajantemente.

Pide a Patricia Benavides que intervenga

En esta línea, Francis Allison aprovechó la ocasión para pedir a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que intervenga en relación con los hechos denunciados. Durante su entrevista, instó a la representante del Ministerio Público a tomar medidas y emprender acciones para abordar las inquietudes planteadas.

“Le pido públicamente a la fiscal de la Nación, que es una mujer honesta, y al presidente de la Corte Suprema y a los presidentes de las diferentes cortes superiores que anoten esto. Porque estos malos, obviamente, enlodan la imagen de los buenos, repito, que son la mayoría”, detalló el alcalde de Magdalena.

Según él, la lucha contra la criminalidad está surtiendo efecto en su distrito, al detallar que “solamente esta semana han capturado a dos delincuentes que entraban con moto con una placa verdadera pero con anotación de robo. Esta semana hemos capturado a dos, solamente estando atentos a los que entran y transitan por Magdalena”; no obstante, para él las instituciones de justicia no están ayudando en estos esfuerzos.

“La policía detiene o el serenazgo, o conjuntamente detenemos a gente en flagrancia de delitos que no hay posibilidad jurídica de que los liberen, pero lo liberan y eso no tiene ninguna otra explicación, lo digo claramente, que no sea la corrupción”, alertó.