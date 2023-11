Ministra de Vivienda denuncia amenazas por destapar corrupción

Insinuó que hay llamadas y mensajes por parte de las redes de corrupción

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, reportó el viernes que su despacho ha sido objeto de amenazas luego de revelar actos de corrupción. Sin embargo, optó por no entrar en detalles “por respeto a la integridad” de los funcionarios involucrados.

“Las amenazas son de diferente tipo… llamadas, mensajes diciendo ‘tú no sabes con quién te estás metiendo’ y cosas de ese tipo. Yo he recibido amenazas hasta hace seis meses, pero gente que colabora conmigo lo ha hecho [recientemente]”, declaró en conferencia de prensa.

“Estamos generando malestar y fastidio a varias personas que están acostumbradas a que el ministerio sea su fuente adicional de ingreso. No puedo decirle quién nos amenaza, pero son parte de las redes que existen. Estamos malográndoles el negocio, la corrupción ha estado aquí instalado por muchísimos años”, agregó.

En mayo pasado, Pérez de Cuéllar señaló que había heredado una cartera afectada por corrupción, atribuyendo directamente la responsabilidad a su predecesor, Geiner Alvarado, quien se encuentra detenido preventivamente mientras se investiga su presunta participación en una organización criminal durante el gobierno de Pedro Castillo.

Alvarado está siendo investigado por el Ministerio Público junto con el ex primer ministro Aníbal Torres y el ex titular de Justicia Félix Chero, acusados de ser parte de esta supuesta red corrupta. Según la investigación fiscal, esta trama involucra también al círculo cercano al ex presidente, incluyendo a su esposa, Lilia Paredes, y su cuñada Yenifer Paredes.

Un mes después de exponer estas irregularidades, la ministra ordenó una auditoría que llevó al cambio completo del directorio del programa Fondo MiVivienda (FMV), donde la corrupción habría causado pérdidas al Estado por más de 148 millones de soles, según la Procuraduría General de la República.

La principal figura en esta trama es la empresaria encarcelada Sada Goray, quien ha admitido el pago de sobornos millonarios para obtener contratos para su empresa inmobiliaria. Además, el periodista Mauricio Fernandini es señalado como intermediario en el pago de coimas entre Goray y Salatiel Marrufo, ex asesor del exministro Alvarado.

La empresaria, en prisión preventiva por cargos de colusión agravada y negociación incompatible, enfrenta además una investigación por lavado de activos junto a otras 27 personas y diez empresas. El fiscal Hugo Minaya, especializado en corrupción de funcionarios, ha determinado recientemente que hay suficientes pruebas para iniciar una nueva pesquisa por este delito.

A finales de junio, Pérez de Cuellar estableció la Comisión por la Integridad para supervisar y transparentar las acciones de su oficina. Al mismo tiempo, anunció un estudio “para conocer el impacto de la corrupción en el sector”, con el propósito de cuantificar “los servicios que se han dejado de brindar a la población más necesitada”.

En la conferencia de prensa donde mencionó las amenazas de extorsión, la ministra también hizo referencia a un informe de la Contraloría que alertaba sobre un retiro de S/1.004,95 de la caja chica del ministerio, destinado a cubrir gastos urgentes no programados. Según el reporte de Punto Final, este dinero se habría usado para eventos como banquetes de comida criolla y bocadillos de cafetería.

“Niego que se halla perdido un solo sol del ministerio. Lo que ha ocurrido es que la funcionaria que estaba a cargo de administrar la caja retiró dinero y en vez de devolverlo de manera inmediata, tuvo una demora. Por eso ya la hemos retirado de función”, indicó.

También respondió a los comentarios del contralor Nelson Shack, quien señaló que, a finales de 2023, el progreso en las obras de prevención ante la llegada del fenómeno de El Niño está notablemente atrasado, con apenas un 30% del presupuesto ejecutado hasta el momento.

“Para aclarar a todos aquellos que insisten en que no tenemos un plan, aquí está. El Gobierno sí tiene un plan. Uno del Ejecutivo y uno del sector”, esclareció con respecto al Plan Multisectorial del Fenómeno de El Niño 2023-24 y el Plan de Acción del MVCS ante el Fenómeno El Niño 2023-24.