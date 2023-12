¡Fonavistas que salieron en 19 listas anteriores cobrarán desde enero!

PRESIDENTE DE COMISIÓN AD HOC, LUIS LUZURIAGA, ANUNCIA QUE SE VIENE LISTA ADICIONAL

Asimismo, criticó trabajo de secretaria técnica que ocasionó que muchos cobren pagos exiguos

Por: Pablo Boggiano B.

Tras el inicio del proceso de devolución de los aportes Fonavi, la comisión Ad Hoc volverá a sesionar el 4 de enero. Por ello, El Men conversó con su presidente Luis Luzuriaga, quien explicó los planes a implementarse en el 2024: como la elaboración de los nuevos grupos, los montos a pagar y todo lo pendiente de corregir en el proceso a fin de que se realicen los pagos que corresponden de acuerdo con las leyes 31173 y 31928.

¿Cuáles son las sensaciones de la comisión Ad Hoc al haberse iniciado el proceso de devolución?

Ha sido un balance deslucido, si bien es cierto somos minoría, hemos logrado en algunos temas avanzar en consenso y al final se ha politizado el proceso, ha sido un proceso transparente, limpio sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de desnaturalización.

Sin embargo, hemos terminado con un proceso controvertido, caótico, a la apurada, han armado un padrón así estén en proceso de verificación, por lo menos identificar los que estaban culminado su proceso para que pudieran salir y los que no todavía continuar procesando su información, y no aparecer en caso de una aportación, 4 aportaciones, 6 aportaciones. Entonces, en términos generales, por el lado de la parte técnica, nos ha generado una serie de situaciones difíciles que la comisión ha podido superar con mucho esfuerzo, ya se ha dado inicio al proceso de la devolución en el marco de la Ley 29625, es decir de devolución de las aportaciones, hemos logrado recuperar esa ley, ponerla en práctica y siguiendo la norma y el reglamento.

-¿Qué señalaba dicha ley?

Establece básicamente que el proceso va a ser en función a las aportaciones de cada trabajador, es un adelanto del dinero que tenemos, pero es un adelanto que se está dando justamente en esa finalidad, reservando la devolución de todas las aportaciones. Para nosotros no ha sido una gestión, digamos, mala, ha sido una gestión dentro del contexto en el cual se desarrollan la sesiones y en minoría, logrado consolidar muchos aspectos fundamentales.

-Ustedes, en la comisión, necesitan una cuota de poder porque están en desventaja, cómo hacer para que la comisión encabezada por fonavistas sea la que realmente determine el proceso

Lo hemos hecho apoyados por el Congreso, definitivamente el cuarto factor que ha permitido que lleguemos a un empate al interior de la comisión y se pueda resolver en función a la finalidad de la ley, ha sido la invalorable participación del Congreso de la República, lo que nos ha permitido avanzar con estas normas para poder destrabar y empezar con el proceso, ha habido un tema, el TC había establecido que se tenía que devolver en función a la recaudación, de lo que se había ingresado al Banco de la Nación por ejemplo, y mientras tanto la ley, el derecho de propiedad establece que tiene que devolverse las aportaciones.

Entonces, ellos habían logrado sacar una cifra de acuerdo a documentos contables que habrían encontrado por ahí, y decían: ‘bueno pues, eso es todo lo que se ha recaudado, 7 mil millones de soles y como eso es lo que se ha recaudado, devolvamos los 7 mil millones de soles’. Pero resulta que esos 7 mil millones de soles no han sido pues la recaudación fija y constante del 80 al 95, cada periodo ha tenido una diferencia de moneda, soles, oro, intis, etc.

-Cada periodo variaba…

Cada periodo ha tenido un determinado grupo de fonavistas que han aportado esa recaudación en ese momento, el resto de las devoluciones que son 6 mil millones y tanto corresponde a los que han aportado entre el 93 y el 95 es evidente que esa recaudación tenía un dueño, ese fue nuestro argumento central que permitió esa posición en el Tribunal que devolviera lo recaudado se cayera y se tuviera que recurrir, como dice la norma, a aplicar el criterio que se devuelva de acuerdo a las aportaciones, y eso es lo que se ha traducido en el Ley 31928 que establece que se van a devolver las aportaciones.

Este pago a cuenta es en función al total de las aportaciones de los trabajadores y siempre que acá lo que tiene que cumplirse es la ley, se coseche el derecho de los fonavistas, para nosotros como delegados de los fonavistas ha sido, excelente porque hemos logrado encausar el procedimiento. En términos generales como comisión, este resultado que hemos tenido ahora, el hecho de que el gobierno ha querido apropiarse de un proceso

-De un mérito que no les corresponde

De un mérito que no les corresponde de repente como están tan bajos en la popularidad, han querido agarrarse el tema del Fonavi, para aumentar su porcentaje de respaldo, pero el pueblo se ha dado cuenta, esto ha sido una grosera expropiación, más bien esa intervención ha generado esta situación caótica, de falta de información y todo lo que se ha podido ver.

“SECRETARIA TÉCNICA TIENE UN PERSONAL INCAPAZ”

–Ustedes van a pedir las explicaciones a la secretaría técnica debido a los montos miserables de 46, 60, 78 soles que vienen recibiendo algunos fonavistas

El proceso del fonavista para que le salga sus periodos laborados, y sus empresas eso ha empezado el 2012, hace 11 años. La secretaría técnica se encarga de ver toda la parte operativa, entonces cuando el fonavista presenta el formulario 1 con su información laboral, la secretaría técnica tiene que corroborarlo: recurrir a las fuentes oficiales que están fijadas en la norma, en el reglamento, la ONP, la AFP, los empleadores públicos, los empleadores privados y en forma supletoria los documentos que puedan presentar los fonavistas para acreditar sus periodos aportados en caso no haya información, toda esa fuente de información ha tenido que haber sido utilizada al máximo por la secretaría técnica que tiene un presupuesto de 12 millones de soles por año, tiene 115 trabajadores laborando, y todos los recursos técnicos a su mano.

-Da la impresión que la secretaría técnica tiene un personal de segunda

Efectivamente, incompetente, incapaz, o por último da la impresión de dejar todo al abandono, al libre albedrio, al garete, que salga lo que salga. Para este grupo ha tenido que hacerlo rapidito, el gobierno dijo: ‘son 64 mil, armen el grupo’, han tenido que armarlo con los que han podido, por eso se han dado este tipo de situaciones de fonavistas que estaban en proceso de verificación al final han salido con 4, 5, 1 aporte, eso es lo que ha deslucido todo el trabajo que hemos venido desarrollando como comisión.

–La comisión volverá a sesionar el 4 de enero, el planteamiento de la comisión deberá ser radical, en inicio los fonavistas que recibieron un adelanto en los 19 grupos de pago anteriores cobrarán a partir del siguiente grupo.

Así es, tienen que cobrar su reintegro, este grupo está en función a la fórmula, muchos van a sacar 6 mil soles, 5 mil soles, 4 mil soles, evidentemente los que salieron en los 19 grupos anteriores, han sacado de mil a menos, entonces ellos con toda razón van a decir. ‘porqué va a sacar mil y no 6 mil’, entonces tiene que recibir su reintegro, eso tenemos que programarlo para que a partir del próximo año, a partir de enero, tomando las prioridades que la ley establece: discapacitados, enfermos graves terminales.

Sabemos que habría procedimientos para que los fonavistas enfermos, puedan acreditar esa condición y puedan ser priorizados en la devolución, eso dice la ley, eso tiene que cumplirse, en este grupo no se ha podido cumplir, justamente por todo este manoseo que ha hecho el gobierno con el proceso.

“HABRÁ LISTA ADICIONAL EN ENERO”

-Van a cobrar…

También hay un grupo de fonavistas que salieron en los 19 grupos de pago anteriores y no pudieron cobrar por muchos motivos, por edad, por desconocimiento, no manejan la virtualidad, son adultos mayores ¿qué pasa con ellos? tienen que cobrar porque ya ganaron el derecho a recibir su dinero, se ha programado que a partir del 4 de enero serán incorporados en una lista adicional, la parte técnica tenía que haber previsto todo eso, no tenía por qué haberse marginado, como trabajan, de qué manera trabajan, estábamos avanzando, aparece la rémora, la piedra, el piedrón que no hacía nada, entonces a partir del 4 de enero se va incorporar por lista adicional.

¿La tónica que se va perfilando son pagos mensuales sobre los 110 mil fonavistas?

Aquí hay un factor importante que es limitante para el proceso, la capacidad operativa del Banco de la Nación. Por ejemplo, el 14 de diciembre todos estaban trabajando para que todo el padrón saliera, vino la interferencia, se publicó el mismo día el reglamento, no nos dio chance a nada.

El ministro dijo el día 21: ‘con 64 mil’, ¿por qué?, porque el banco no tiene capacidad operativa, fue una de sus justificaciones, entonces un factor que va tener que tomarse en cuenta al momento de programar, cuál es la capacidad del banco de poder atender en forma mensual, semanal, quincenal.

-Tal como usted lo manifestó desde el inicio el proceso entregar todo este dinero en el menor tiempo posible

Así es, es un adelanto y justamente para atender la situación de necesidad del fonavista, que si bien es cierto está cerca la Navidad y de alguna forma va a permitir pasar una Navidad en mejores condiciones, eso no significa desaparecer la necesidad para poder apalear sus enfermedades, hay muchos incapacitados que necesitan personas que los ayuden, eso se paga, necesitan pañales, una serie de situaciones adicionales, eso cuesta al margen de su pensión, estos dineros le van a servir para que puedan tener mejores condiciones de vida.

– A partir de los próximos grupos ya no va haber un tope, ustedes como comisión tienen la información, por ejemplo, de cuántos fonavistas van a recibir 10 mil, 20 mil, 30 mil soles en promedio

Es otro problema, tampoco la secretaría técnica, a pesar que en enero del 2020 hay un acuerdo para identificar las aportaciones, no hay, no se han identificado aportaciones, recién este año han comenzado a derivar la información, entonces no tenemos las cuentas individuales y actualizadas de los fonavistas. Recién se podrá el 2024, ahí vamos a tener proyección, cuánto será: 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 200 mil soles.

Hay gerentes de bancos, de ciertas empresas que aportaron muchísimo, tenían buenos sueldos, ellos tienen más o menos algo así como 150 mil a 200 mil de devolución, solamente por un periodo.

