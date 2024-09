¡FONAVISTA: Te toca cobrar reintegro 3 en noviembre!

COMISIÓN AD HOC INCLUIRÁ A MAYORES DE 70 a 75 AÑOS Y DEUDOS DE 80 A 92 AÑOS

Una tercera resolución administrativa podría emitirse en noviembre aproximadamente para un tercer reintegro en los que se consideraría a mayores de 70 años y deudos de 80 a 92, así lo dejó entrever la comisión Ad Hoc quien a su vez sostuvo que harán falta un promedio de 6 reintegros para cumplir la totalidad de los pagos a los ex aportantes de los 20 grupos de fonavistas que integran casi los 2 millones del padrón.

“Solamente por REINTEGROS se están tomando consideraciones por edades, teníamos que tomar 75 a 80, o 79 años cumplidos hasta el 31 de agosto que puedan salir en el grupo de pago. En ese ámbito solamente vivos un promedio de 150 mil, ¿por qué teníamos que partir del grupo de 80 hasta más, hasta 100 años? Que eran aproximadamente 160 mil, teníamos que darle la mitad, la mitad sería un promedio de 70 mil a más. Dijimos de 93 a más ¿fonavistas han fallecido y la deuda se va a reclamar?, o sus deudos, que son aproximadamente 76 mil fonavistas, sumados más los 150 mil, ya estamos bordeando más de 200 mil. Es más, el secretario técnico dijo que no, que mucho trabajo para el Banco de la Nación, uno de los miembros del Ejecutivo dijo: ‘hay que ponerle conocimiento al banco con tiempo’, es más, no van a ir todos de un día para otro a hacer su trámite tampoco, es absurdo. Van a ir de acuerdo conforme vayan enterándose que ha salido su pariente, su papá que ha fallecido. Realmente se aprobó esos 2 tramos y en el próximo Reintegro 3 ahí se va a considerar un grupo de viudos, del 80 hasta 92 años, y el grupo vivos de 70 a 75”, apuntó el ingeniero José Córtez, representante fonavista en la Comisión Ad Hoc Fonavi.

ENTRE 5 Y 6 REINTEGROS SE NECESITAN PARA TODOS

De igual modo, la Comisión Ad Hoc del Fonavi confirmó que habrá un grupo de Reintegro 3 para los ex aportantes que aún no han recibido la totalidad de sus aportes. Este anuncio se da mientras el grupo de Reintegro 2 está vigente desde el pasado 27 de agosto de 2024.

La Comisión busca asegurar que todos los fonavistas de las listas 1 al 19 reciban lo que les corresponde, aunque el proceso se realiza en varias etapas debido al gran número de beneficiarios. Según Jorge Milla, representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (FENAF Perú) se espera que entre cinco y seis reintegros adicionales sean necesarios para cubrir a más de un millón de fonavistas que aún están pendientes de recibir sus aportes completos.

El grupo de Reintegro 3 del Fonavi se está configurando para aquellos ex aportantes que, a pesar de estar en las listas del 1 al 19, no han recibido todos sus aportes. La Comisión Ad Hoc señaló que esta nueva fase de devolución es necesaria debido a la cantidad de fonavistas que aún no han sido beneficiados por completo.

DEUDOS DE 80 HASTA 92 AÑOS, Y EL GRUPO VIVOS DE 70 A 75

“La devolución de reintegros es a un millón 84.000 fonavistas, y todavía hay muchos fonavistas que van a tener que ser programados en el Reintegro 3; serán entre cinco y seis reintegros para cubrir ese millón 84.000 fonavistas a los que todavía se les debe y no se les ha pagado por completo”, explicó Milla.

De esta forma, confirma que dos meses después, es decir, a partir de noviembre aproximadamente, podría emitirse una tercera resolución administrativa que establezcan los lineamientos para el pago a nuevo grupo de beneficiarios del FONAVI y que podría viudos de 80 hasta 92 años, y el grupo vivos de 70 a 75. ¡Ya te toca a ti!

¿QUÉ FONAVISTAS COBRAN ACTUALMENTE?

Los beneficiarios fonavistas que pueden cobrar la devolución de sus aportes en el Banco de la Nación, a la fecha, son los siguientes:

GRUPOS DE PAGO DEL 1 AL 19: aquellos fonavistas de listas anteriores que resultaron beneficiarios, pero nunca cobraron por diferentes motivos.

aquellos fonavistas de listas anteriores que resultaron beneficiarios, pero nunca cobraron por diferentes motivos. GRUPO DE PAGO 20: ex contribuyentes que alcanzaron los 60 años de edad, personas con discapacidad registradas en el Conadis, aquellos que padecen enfermedades terminales. Además de los herederos.

ex contribuyentes que alcanzaron los 60 años de edad, personas con discapacidad registradas en el Conadis, aquellos que padecen enfermedades terminales. Además de los herederos. PRIMER GRUPO DE REINTEGRO 1: fonavistas pertenecientes a las listas 1 a 19, es decir que han cobrado anteriormente un monto de sus aportes. Para esta entrega, lo integran beneficiarios de 80 años en adelante

fonavistas pertenecientes a las listas 1 a 19, es decir que han cobrado anteriormente un monto de sus aportes. Para esta entrega, lo integran beneficiarios de 80 años en adelante SEGUNDO GRUPO DE REINTEGRO 2: fonavistas titulares a partir de los 75 A 80 años, así como a aportantes fallecidos que hayan cumplido 93 años al 31 de agosto de 2024

