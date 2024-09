¡Fonavista: Sale Grupo 21 antes de diciembre!

COMISIÓN AD HOC TRABAJA PARA QUE 800 MIL QUE NO COBRARON NADA, RECIBAN MAYORES MONTOS

Dirigente Jorge Milla aclara campaña de desprestigio contra labor en pro de la devolución

Los fonavistas que no formaron parte de las listas 1 a la 19 aún tendrán que esperar a finales de año para la devolución. Se confirma que se encuentran convocando a ex empleadores para aumentar los montos, esta es la situación de muchos ex afiliados al Fonavi, que han verificado que no figuran en las listas 1 a la 20, pero que también aportaron durante años al Fondo Nacional de Vivienda del Estado. Para estos, se ha confirmado que se está preparando la lista 21. Jorge Milla, miembro Fonavista de la comisión, reconoció que el monto acreditado para devolverles es muy bajo, se está esperando información complementaria de las empresas en las que estos ex aportantes laboraron, con lo que se justificaría más aportes y con ello se podría darles un mayor monto como devolución.

NO EXISTE FAVORITISMO PARA NINGÚN ASOCIADO DE LA FENAF

“En primer lugar, la devolución es para todos porque se da por ley; en segundo lugar, la comisión Ad Hoc dicta criterios para elaborar las listas y los que hacen las listas son de la secretaría técnica, nosotros como miembros de la comisión Ad Hoc tomamos conocimiento de los integrantes de las listas al momento que firmamos los padrones cuando ya está impreso, cuando ya está decidido, así que los miembros de la comisión Ad Hoc, ninguno, puede favorecer a nadie. Ningún miembro de la comisión Ad Hoc, puede favorecer a su primo, a su vecino, a su amigo, a su tío, no lo puede hacer, no hay forma. En tercer lugar, hay una campaña que pretende desprestigiar a los representantes de los fonavistas porque se vienen discusiones serias, fuertes. Nosotros somos una asociación y la gente que son socios colaboran con su institución, y quienes son socios no tienen ningún privilegio y eso lo hemos dicho en entrevistas, en asambleas, eso es por ley. Hay que tener en claro si no existiera la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, no tuviésemos 4 leyes en el congreso, no tuviésemos la devolución y eso hay que reconocerlo”, aseveró.

GRUPO 21 SERÁ ESTE AÑO

“Tiene que ser este año, lo que pasa es un punto muy importante: cuando uno revisa un informe de este grupo Reintegro N° 2 no llega ni al 6% de información monetaria, cuando hablemos de grupos de pago de personas que nunca le han pagado, o sea de los 800 mil que faltan, la información que ha llegado no es un buen porcentaje, esos fonavistas deben acercarse a la Secretaría Técnica, verificar si realmente su empleador ya remitió, hay 800 mil fonavistas que nunca se les dio un sol, cuando pagamos en diciembre a los que nunca les pagaron (Grupo 20) solamente salió una lista de 60 mil y no es porque no se quería pagar a más, sino porque a ese momento solamente a 60 mil se le había acreditado sus periodos o sus aportaciones, el universo para trabajar es muy grande y hay temas en que el fonavista tiene que preocuparse”, instó para explicar el tema del número limitado de fonavistas que ya cobraron.

FÓRMULA DE REPARTO NO ES CANCELATORIA

“Si no se está de acuerdo con la metodología, es un tema que administrativamente son se va a resolver, se tendrá que ir a un tema judicial, pero si se trata de que hay información adicional que pruebe que mi monto es mayor, entonces si se va a resolver a nivel administrativo, a través de las boletas, los certificados de trabajo, resoluciones de jubilación, 2 tipos de casos de apelaciones que han llegado a la comisión Ad Hoc, uno es de una asociación en la cual dice que la fórmula está mal, que debería ser 7 mil y no 6 mil, eso por ejemplo no tiene sentido, la fórmula no es cancelatoria, la fórmula es una fórmula de reparto, así como puede ser 6 mil, puede ser 10 mil, o puede ser 5 mil, entonces objetar la fórmula no tiene sentido. Si la fórmula fuese cancelatoria y allí se cierra el tema, entonces yo puede objetar la fórmula. El segundo caso de un estudio de abogados, plantean que el sueldo mínimo de 1, 025, compensatoriamente dicen debería ser 33 mil soles su devolución, no tiene ningún sentido”, aclaró el combativo dirigente fonavista.

RECONSIDERACIONES SE CANCELAN APENAS SON RESUELTAS

“En el caso de las reconsideraciones, no se va a necesitar un nuevo listado, simplemente una vez que la Secretaría técnica evalúa los documentos y verifica que efectivamente hay un error, hay una prueba supletoria distinta; entonces se ordena ya el pago. Tenemos ahorita dos limitaciones: una que es el tema operativo de la secretaría técnica, les han reducido el presupuesto, nos han dicho que para el próximo año la cosa va a cambiar, y dos; el tema del Banco de Materiales, hemos solicitado una reunión con el Banco de la Nación, nos han dicho que pueden hacer un esfuerzo por que las listas sean mayores, esperemos que sea así para que los grupos que vengan sean mayores. Si bien 207 mil es un número importante (REINTEGRO 2) pero para la expectativa y la necesidad que tienen los fonavistas es demasiado poco”, concluyó.

