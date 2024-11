Fonavi: requisitos para salir en padrón de noviembre y diciembre

APRENDE A VERIFICAR TU REGISTRO Y CONFIRMAR TUS AÑOS DE APORTES PARA DEVOLUCIÓN

Los fonavistas se preparan para la devolución de sus aportes que continúa este noviembre con un tercer reintegro y/o un grupo nuevo; y muchos aún no saben con exactitud el tiempo que han aportado al disuelto Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), porque muchas veces se les ha perdido documentación importante y otra porque las empresas donde trabajaron, en reiteradas oportunidades no habrían hecho el depósito respectivo. Por eso es más que recomendable actualizar el historial y verificar a los empleadores que debieron aportar el dinero descontado a los entonces trabajadores.

En el portal de la Secretaría Técnica Fonavi (fonavi-st.gob.pe/sifonavi/) uno puede verificar esta información. Al ingresar, se debe ir a la opción BUSCAR EMPLEADORES y de ahí te trasladan al denominado MÓDULO DE BÚSQUEDA DE EMPLEADORES, donde podrás obtener el tipo, número de documento y razón social de la empresa donde laboró durante el periodo de aportación al Fonavi.

MÓDULO DE BÚSQUEDA DE EMPLEADORES

La página web de la Secretaría Técnica del Fonavi tiene una opción de búsqueda de información de los empleadores activos y dados de baja, el cual será utilizado para completar el formulario de Historia Laboral.

El módulo «Búsqueda de Empleadores» es una ayuda brindada a las personas aportantes al Fonavi, para facilitar la obtención de los datos del tipo y número de documento de identidad; así como la razón social de sus empleadores.

Estos datos son necesarios para realizar el registro de la Historia Laboral que se inició el 26 de octubre de 2012. Web: www.fonavi-st.gob.pe

El Módulo de Búsqueda de Empleadores permite dos tipos de búsqueda:

Por Razón Social

Por Tipo y Número de Documento

Para realizar una búsqueda por Razón Social:

Escoger el criterio de búsqueda «Razón Social» y escribir el nombre del empleador a buscar. Se debe tener en cuenta que se debe escribir 5 caracteres como mínimo. Escribir el texto de la imagen que aparece al lado derecho, el cual puede ser en mayúsculas y minúsculas. Pulsar el botón «Buscar». Aparecerá el listado de empleadores que cumplen con el criterio de búsqueda ingresado, mostrando para cada uno de ellos el «Tipo de Documento», el «Número de Documento», la «Razón Social», el «Nombre Comercial», la «Sede» (de existir) y la «Ubicación» de la sede.

Para realizar una búsqueda por Tipo y Número de Documento:

Escoger el criterio de búsqueda «Tipo y Número de Documento», elegir el Tipo de Documento del empleador, que puede ser RUC o Libreta Tributaria y escribir el Número de Documento elegido del empleador. Escribir el texto de la imagen que aparece al lado derecho, el cual puede ser en mayúsculas y minúsculas. Pulsar el botón «Buscar». Aparecerá el listado de empleadores que cumplen con el criterio de búsqueda ingresado, mostrando para cada uno de ellos el «Tipo de Documento», el «Número de Documento», la «Razón Social», el «Nombre Comercial», la «Sede» (de existir) y la «Ubicación» de la sede. En la casilla “filtro adicional” usted podrá escribir criterios adicionales sobre el listado de empleadores encontrados en el numeral anterior, que permitirá afinar la búsqueda.

PARA REALIZAR UNA BÚSQUEDA POR TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO:

Escoger el criterio de búsqueda “Tipo y Número de documento” elegir el tipo de Documento del empleador que puede ser RUC de 11 dígitos, RUC de 8 dígitos, libreta tributaria, S/N identificación fiscal o registro patronal y escribir el número de documento elegido del empleador. Escribir el texto de la imagen que aparece a la derecha, puede ser en mayúsculas o minúsculas Pulsar el botón “Buscar” Aparecerá el listado de empleadores que cumplen con el criterio de búsqueda ingresado, mostrando para cada uno de ellos, el “tipo de documento”, el “Numero de documento”, la “Razón social”, “El nombre comercial”, “la sede” (de existir) y la “ubicación” de la sede.

Puede probar otras combinaciones de búsqueda por aproximación, de encontrar al empleador, deberá apuntar

Si no encuentra los datos de su empleador puede enviar su consulta al correo consultas@fonavi-st.gob.pe, adjuntando la mayor información posible, como:

Tipo de documento (RUC, Libreta Tributaria, Registro Patronal, s/n Ident. Fiscal)

Número de documento

Razón Social del Empleador

Dirección del empleador (sólo si cuenta con ella)

Ubigeo del empleador (región, provincia, distrito)

Otro dato que considere relevante.

VERIFICA TU REGISTRO FONAVI Y ACTUALIZA PADRÓN DE NOVIEMBRE

La comisión Ad Hoc Fonavi ya evalúa los lineamientos para el padrón de grupo 21 y REINTEGRO N° 3, programados entre noviembre y diciembre del presente año, para este nuevo grupo y reintegro también se considerará a los beneficiarios de los grupos de pago 1 al 19 que fueron calculados bajo los lineamientos de construcción de cuentas individuales e información actualizada de los periodos de aportes, que toman como base de cálculo la fecha de cese o fecha de inicio de pensión de ONP, en dicho contexto es necesario tener un historial laboral actualizado y validar la información supletoria presentada para acceder al pago.

Si no estoy registrado en el Formulario N° 1 ¿Qué trámite debo presentar?

Si usted aún no ha presentado el Formulario N° 1 (con los datos de identificación e historial laboral), puede realizarlo a través de la página web www.fonavi-st.gob.pe, marcando los botones “Regístrese en el SIFONAVI” y, al concluir, el de “Registro de Periodo Laboral – F1”.

Para mayor información sobre el registro del Formulario N° 1, podrá comunicarse por nuestra Plataforma Única de Atención Virtual; acceda llamando al: (01) 640-8655, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿Dónde puedo obtener el Formulario Nº 1?

El Formulario N° 1 puede ser descargado a través de la página web de la Secretaría Técnica: www.fonavi-st.pe, sección “DESCARGA DE FORMULARIOS” “Formulario Nro. 1 Para Fonavistas”.

Si la empresa donde laboré ya no existe (dada de baja o liquidada): ¿qué información debo consignar en el Formulario Nº 1?

En el Formulario N° 1 se debe consignar los datos de sus empleadores durante el periodo de aportaciones al FONAVI (julio 1979 – agosto 1998), sean empresas que se encuentren en actividad o hayan desaparecido (dadas de baja o liquidadas).

¿Hasta cuándo puedo registrar mi Formulario N° 1?

La fecha de finalización del registro del Formulario N° 1 (con los datos de identificación e historial laboral) será comunicada oportunamente por la Comisión Ad Hoc – Ley 29625.

ACTUALIZACIÓN DE HISTORIAL LABORAL

¿Cómo puedo consultar mi registro de Formulario N° 1 de Inscripción al Proceso de Devolución del FONAVI (que incluye los datos de identificación e historial laboral)?

Para poder visualizar la información del Formulario N° 1 que usted ha registrado debe ingresar a la página web www.fonavi-st.gob.pe, opción “Registro de Historia Laboral – F1”, consignando su usuario y contraseña SIFONAVI.

Otra forma de poder informarse, si está registrado en el proceso de inscripción al Proceso de devolución del FONAVI, es por nuestra Plataforma Única de Atención Virtual; acceda llamando al: 640-8655, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿Ya registré mi Formulario N° 1, por qué no salgo en listas, qué me falta presentar?

Si usted efectuó aportes al Fonavi como trabajador, de manera dependiente o independiente, sólo debe cumplir con registrar presentando el Formulario N° 1, a través de cualquiera de los canales de atención implementados por la Secretaría Técnica. Si usted ya cumplió con efectuar su registro no debe volver a hacerlo. Tenga en cuenta que sólo se requerirá al Fonavista documentación supletoria en caso ésta sea necesaria.

¿Dónde puedo obtener mi usuario y contraseña del SIFONAVI?

Si olvidó su usuario y clave en el SIFONAVI, comuníquese a nuestra Plataforma Única de Atención Virtual; acceda llamando al: 640-8655, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

La Clave SIFONAVI es personal e intransferible. El uso adecuado de dicha clave es de responsabilidad absoluta del Usuario SIFONAVI.

¿Cuál es el estado de los documentos sustentatorios que envié por correo anteriormente?

Puede utilizar nuestra Plataforma Única de Atención Virtual; acceda llamando al: 640-8655, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿Cómo y por qué medio debo presentar mis documentos sustentatorios?

Puede utilizar nuestra Plataforma Única de Atención Virtual; acceda llamando al: 640-8655, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿Qué tipo de sustentos debo presentar para la devolución de aportes?

Todos los documentos que permitan acreditar las aportaciones, resoluciones de jubilación de la ONP, resoluciones de cese, libro de planillas, boletas de pago, certificados laborales, etc

¿No poseo sustentos, es obligatorio presentarlos?

Si usted efectuó aportes al Fonavi como trabajador, de manera dependiente o independiente, sólo debe cumplir con registrar presentando el Formulario N° 1, a través de cualquiera de los canales de atención implementados por la Secretaría Técnica. Si usted ya cumplió con efectuar su registro no debe volver a hacerlo.

Tenga en cuenta que sólo se requerirá al Fonavista documentación supletoria en caso ésta sea necesaria.

¿La entrega de sustentos también aplica a los trabajadores independientes y aportantes facultativos al FONAVI?

Aplica a todas aquellas personas que aportaron al FONAVI.

Listo, con todo esto, ya estás apto para ser uno de los elegidos en la nueva lista que se viene este mes ¡A esperar!

