Fonavi: Pagan Reintegro 4 y Grupos 22 y 23 por edades

COMISIÓN AD HOC AVANZA PADRÓN Y SE VIENE NUEVA CUOTA PARA EXAPORTANTES

En la comisión ad hoc se viene trabajando en el diseño de las nuevas listas de fonavistas que podrán recibir sus respectivas devoluciones, además de encontrarse gestionando coordinaciones para lograr un presupuesto adicional por parte del gobierno y poder incluir a más exaportantes en este proceso, pues el dinero que está en las arcas no es suficiente para poder ampliar el universo de beneficiarios con el pago.

Pese a que el estado aún no se manifiesta sobre la entrega de una partida para ello, los batalladores miembros fonavistas de dicho grupo de trabajo se encuentran coordinando con bancadas congresales a fin de que el Ministerio de Economía acceda a evaluar este pedido. Asimismo, se está elaborando la programación del REINTEGRO 4 y los GRUPOS 22 Y 23.

REINTEGRO 4

Incluirá 60 mil fonavistas titulares vivos mayores de 68 años a más (cumplidos al 31 de julio de 2025). Incluirá también a 13 mil titulares fonavistas fallecidos mayores de 89 años a más (herederos lo cobran, y la edad debe haberse cumplido a la misma fecha que para los vivos)

GRUPO 22

A la lista 22 del Fonavi se están incorporando fonavistas que, quizás por el tema de la pandemia, recién repararon en que tenían dinero. Estos serían quienes recién han tomado conciencia de estos pagos y que se encuentran inscribiéndose.

Estos, ya estarían en bases de datos en la ONP y la AFP. “Sus empleadores ya comunicaron que eran parte del personal de trabajadores a los que les corresponde el Fonavi. Ahora lo que se está haciendo es el cruce de información, con la información remitida por esas instituciones, se consolidan y se incorporan al padrón. Eso fue lo que pasó con el grupo 20. Ahora hay muchos más fonavistas que están en ese proceso y van a tener que seguirse la lista″, explicó Luis Luzuriaga, presidente de la comisión Ad Hoc.

Pero además esa lista tiene otra característica: se incorporará a fonavistas que obtuvieron préstamos del Banco de Materiales.

“Se va a incorporar también, a los excluidos del año 2015 al 2019. En esa oportunidad, en la ley que hicimos en el Congreso, el Tribunal dijo que estaba bien, pero que a todos aquellos que habían accedido a un beneficio con los recursos del Fonavi, bajo la forma de devolución, deberían ser evaluados y excluidos, porque se les podía dar doble beneficio”, sostuvo el representante de los fonavistas.

Lo que sucedió es que, dado que la devolución recién empezó el 2010 (“objetivamente, empezó el 2014, con estos S/10.69 que dieron”), hubo quienes recibieron recursos del Fonavi antes del 2010, cuando “no había devolución, no había ninguna ley para esto”. Por eso, estos fonavistas recibieron préstamos que tuvieron que pagar luego. “No se lo dieron bajo la forma como no reembolsable. No le dieron bajo ese sistema. Todo era reembolsable. Entonces quiere decir que no hubo ningún tipo de devolución”, agrego Luzuriaga.

Es decir, que estos fonavistas que obtuvieron préstamos del Banco de Materiales se podrán incorporar a las nuevas listas. Según el presidente Luzuriaga, son “75 mil de las ‘conexiones domiciliarias de saneamiento’ y se incorporaron 35 mil fonavistas del ‘techo de calamina’. Hay 105 mil fonavistas que ya están incorporados. Ellos tienen que ser parte del grupo 21, lo más que se pueda”, agregó.

GRUPO 23

La lista 23 del Fonavi también es esperada por muchos ex contribuyentes y avanzará en la medida que se acrediten los aportes de más fonavistas. Si la lista 22 se compone, hasta el momento del corte del padrón, de aquellos que lograron acreditar sus aportes y que no recibieron pago alguno hasta el momento, similar procedimiento se espera para el Grupo 23 que más fonavistas continúen presentando información, y con estas personas se conformará más adelante un nuevo padrón.

GRUPO 22 Y 23

Fonavistas nuevos que no hayan cobrado nada

Grupos de 1 al 19

Incorporados al padrón por “techo calamina”

