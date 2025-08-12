Cae bus al río y deja 10 muertos

Unidad cayó dejando más de 35 heridos, incluidos menores

Una tragedia enluta a la región Puno, pues la noche del último domingo, un bus interprovincial de la empresa Selva Sur Tambopata cayó a un abismo y terminó en el río Inambari, en el sector Wayllabamba, provincia de Sandia. El accidente dejó un saldo de 10 personas fallecidas y más de 35 heridos, entre ellos varios menores de edad.

El vehículo había partido de Juliaca alrededor de las 16:00 horas con destino a San Pedro de Putina Punco. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), la mayoría de los pasajeros eran docentes y trabajadores de distintas entidades que se trasladaban para retomar sus actividades ayer lunes.

Pasadas las 20:00 horas, por causas que aún se investigan, la unidad se despistó y cayó a un abismo, quedando atrapada entre las aguas del río. Viajantes de otros vehículos, personal de seguridad ciudadana, policías y brigadas de salud acudieron rápidamente al lugar del siniestro, ubicado a unos 10 minutos de la capital provincial.

La Red de Salud de Sandia informó que el hospital local colapsó ante la gran cantidad de heridos. Treinta y siete personas, incluidos 10 menores, fueron atendidas en el establecimiento, mientras que varios pacientes fueron derivados a centros médicos de Juliaca.