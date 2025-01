¡Felicitaciones chicos!

En una emotiva ceremonia, nuestro alcalde, Rubén Cano, hizo un merecido reconocimiento a todos los niños y jóvenes participantes de nuestros talleres de verano. Además, agradeció a las familias victorianas por la confianza en nuestro sistema de educación y aprendizaje. Finalmente, reafirmó su compromiso con el desarrollo y bienestar de quienes son el presente y futuro del distrito y del país. Entre los jóvenes deportistas están los campeones de campeones de fútbol categorías sub 9 y sub 12 y los representantes victorianos de tae kwon do.

¡𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐒𝐄 𝐏𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐌𝐎𝐃𝐀!