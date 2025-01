Exreportero de la banda del chino comenta sobre Miyashiro

César Seijas rompió su silencio y reveló hechos desconocidos, como su despido del programa después de 14 años, a manos del mismo Aldo Miyashiro

César Seijas, fue uno uno de los reporteros más emblemáticos del programa trabajo por durante 14 años, siendo reportero estrella del programa. Seijas confesó que fue despedido de manera tajante, algo que hasta entonces había mantenido en secreto y fue del propio Aldo Miyashiro que lo acuso de complot. “Nosotros salimos en junio de 2024. El año pasado fuimos sacados sin reparo alguno. Fue una llamada por la noche, cuando ya había finalizado el programa, un viernes de junio”, relató a Katty Sheen en su podcast ‘Eso háblalo’.

Con la finalización del programa Seijas decidió exponer sobre la interna del programa. Habló sobre el desinterés que Miyashiro mostraba hacia su propio equipo y la sorprendente razón detrás de su despido. “Me explicó en la llamada que yo estaba intentando un acto de rebeldía», confesó Seijas, dejando claro que la relación con el conductor no terminó en buenos términos.

César Seijas comento que trabajo a distancia desde Canadá y noto el desinterés por parte de Aldo Miyashiro ya que solo leía la noticia en vivo y luego se retiraba a su domicilio que fue tomado como falta de respeto para los conductores del programa.

“No nos parecía algunos gestos de desinterés hacia el equipo de parte de Aldo Miyashiro, que era el director, conductor, el mandamás, el dueño de la productora que realizaba el programa. Nosotros sentimos que él había perdido el interés en el programa. Solamente llegaba, leía, presentaba y terminaba pronto”, contó Seijas al podcast de YouTube de la periodista Katty Sheen.

La salida del programa se dio ya que el productor general Víctor Hugo Dávila le comento a Miyashiro sobre un supuesto complot por parte de Seijas.

“Cuando Aldo me llamó para comunicarme su decisión de dejarme de lado, me dijo: ‘Tú has dicho que quieres sacarme y poner a Juan Carlos Orderique’. Lo de Orderique fue un nombre que mencioné como ejemplo, pero en realidad me refería a que el canal tiene muchas figuras y bien podrían ocupar un espacio nocturno. Sin embargo, el interlocutor (Víctor Hugo Dávila) entendió que fue un boicot y se lo transmitió al mandamás (Aldo)”, explicó.