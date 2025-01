Olenka Mejía, revela cómo reacciono Farfán sobre su embarazo

La modelo Olenka Mejía rompe el silencio y revela impactantes secretos sobre su romance con el exfutbolista Jefferson Farfán.

Olenka Mejía hablo de su relación con Jefferson Farfán en un podcast del diario Trome. La excuñada de Yahaira Plasencia reveló cómo comenzó su historia de amor con el exfutbolista de la selección peruana.

Olenka Mejía, relató como quedo embarazada del futuro hijo de Farfán, y al contarle la noticia, como fue la reacción del ex jugador de Alianza Lima y le conto que le apoyaría en todo a la futura madre de su hijo.

“En ese momento yo no lo esperaba (el embarazo), pero bueno se dio y cuando me di cuenta se lo comuniqué a él. Él me dijo que todo iba a estar bien, que todo tranquilo, que hablemos nada más, que íbamos a llegar a un acuerdo”, contó de manera tranquila.

Olenka Mejía conto que sufrió una hemorragia y le hablo a Farfán para que le acompañe a la clínica, pero le dijo que por ser personaje público no podría ir y en su reemplazo le acompaño una persona de su confianza.

“De pronto un día comienzo yo a sangrar, una hemorragia y yo nunca había pasado por algo así, era con coágulos. Yo me asusté, le comuniqué y él me dijo, sabes qué yo no puedo ir a la clínica, porque soy público, pero va a ir una persona de mi confianza”, relató. Trágicamente, semanas después, perdió al bebé.

La modelo declaró que tan exclusiva era la relación que mantenía con el exjugador de fútbol y ella comentó que no fue necesario aclararlo ya que mantenían una relación sólida y no había porque desconfiar sobre su lealtad.“Nunca lo aclaramos, nunca hubo esa conversación sobre exclusividad, pero tampoco pensaría que él estuvo con otra. Prácticamente, era vernos casi siempre”,señaló al diario Trome.