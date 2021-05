Ex tombita se la tiene jurada a Fabio Agostini

Aunque se especuló en el pasada que el ex chico reality y Jossmery Toledo estuvieron en “saliditas” debido a unas fotos íntimas que se filtraron, Fabio Agostini lo negó todo y ahora la ex tombita decide vengarse al no brindarle su apoyo para que salga de sentencia en “El artista del año”.

Jossmery Toledo dijo que no le dará su apoyo al “Galáctico” en “El artista del año”

La ahora influencer estuvo de invitada en “América Hoy” y habló sobre Fabio. Jossmery no dudó en arremeter contra el l español e incluso lo tildó de “patán”, además de asegurar que no lo apoyaría para salvarse de la sentencia.

“No, porque ya he tenido ciertos problemas con él y no soy la única. Creo que ha hablado mal de otras mujeres, entonces para mi es patán. No lo apoyaría”., expresó la ex policía.

Recordemos que la ex de Jean Deza contó que en su momento salía con Fabio Agostini, sin embargo, cuando se volvió conocida apareció un video que, para ella, fue difundido por él.

Leer también [Estados Unidos: Peruana y su esposo fueron asesinados por homicida racista]

“En su momento cuando salí con él y estaba soltero y podía salir con otras chicas, nadie sabía nada. Cuando de pronto empiezo a ser mediática, aparece un video donde me vinculan con él. El único que tenía ese video era él. Para mí lo hizo él, lo publicó él. Yo no lo hice en su momento si hubiera querido ser mediática”, agregó.

Cabe indicar que esa no fue la única vez en la que se vio vulnerada la intimidad de Jossmery Toledo, pues un ex de ella que también era policía filtró imágenes íntimas de la modelo.