Evita comprar productos que son innecesarios

Los gastos hormiga son esos pequeños gastos diarios que suelen pasar desapercibidos. Son gastos aislados que normalmente no supone más que unos pocos soles o apenas unos céntimos. Son gastos que pasan desapercibidos, que realizas de forma casi inconsciente o por pura inercia.

Pasan desapercibidos, pero a la larga suman mucho dinero

Es muy común que, al pensar en tus gastos, te enfoques en los más significativos, como la deuda de un auto o una casa o en las compras con tu tarjeta. Sin embargo, son los pequeños gastos diarios los que podrían estar drenando tu bolsillo. No se suelen medir porque no se hace conciencia sobre su necesidad e impacto real. Estos son algunos ejemplos de los gastos hormiga más comunes:

El café que compras todos los días

Los antojos de la tienda

Comer fuera de casa

Tarifas adicionales en servicios básicos

Suscripciones que pagas, pero no utilizas

Pequeños vicios como el tabaco

Cualquier compra por impulso

¿CÓMO IDENTIFICAR GASTOS HORMIGA?

Para poder enfrentar a los gastos hormiga, lo primero que tienes que hacer es identificarlos. Para lograrlo, debes registrar (anotar en un papel o en el celular) todos los pequeños gastos que haces al día.

Una vez identificados, suma todos los gastos y calcula cuánto gastas al mes. Así, por ejemplo, si compras un paquete de galletas todos los días antes de entrar al trabajo, esas sólo cuestan 1 sol o 1.50 lo que parece irrelevante. Sin embargo, el gasto mensual equivale a 60 soles. Con este dinero podrías comprar el abrigo que necesitas o la gasolina de todo el mes. Además, podrías reemplazar ese paquete de galletas por un sándwich o fruta traído de casa.

Leer también [Te contamos la fórmula secreta para el ahorro]

ALGUNOS GASTOS HORMIGAS QUE PUEDES CONTROLAR PARA AHORRAR

Transporte:

Los altos precios de combustibles y el pesado tránsito de algunas ciudades vuelven costoso utilizar el automóvil para trasladarse. Esto puede encarecerse aún más si cuentas los pagos de mantenimiento además de gastar en estacionamientos. Es mejor utilizar los diversos sistemas de transporte público de la zona o sacar la bicicleta de vez en cuando, ya que son opciones económicas como ecológicamente más eficientes.

Comer fuera:

Preparar tu propia comida supone un ahorro de más del 50% que pagarla en un restaurante. Trata de dedicar un tiempo de tu día o semana a preparar alimentos, y así evitarás pagar de más en este rubro necesario.

Servicios innecesarios:

Busca recortar gastos que no utilices como cable, servicios de streaming de vídeo o música, así como servicio de telefonía si no lo utilizas. A veces se vuelve hábito pagar por ciertos servicios sin cuestionarse su uso práctico en casa, pero esto puede salir caro. Recuerda revisar constantemente si le estás sacando provecho a los servicios que tienes contratados.

Salidas de noche:

Los bares o antros no son tan baratos y son espacios propensos a gastar más de lo esperado. Piensa que puedes buscar formas en las que divertirte no signifique gastar, y si aún decides salir, haz un presupuesto para esa noche y trata de no gastar ni un peso de más.

Pequeños vicios:

Gastos como el alcohol y el tabaco, si los controlas podrías ahorrar una gran cantidad. Una buena práctica en el caso del tabaco puede ser recurrir como alternativa a cigarrillos electrónicos.

Por otro lado, muchos de estos pequeños gastos pueden ser muy difíciles de eliminar totalmente. Dejar de fumar de la noche a la mañana no es una opción sencilla para muchas personas, por lo que un consejo es que apuntes esos pequeños gastos y así hacer consciente lo que es imprescindible.

Antojos:

Si hicieras una lista de cuánto gastas en cada cosa que se te antoja podrías llevarte un buen susto, y es que este es considerado uno de los mayores gastos hormiga en los que incurrimos. No olvides que siempre es necesario darse un gusto como un café mañanero o una bolsa de frituras, pero volverlo un hábito no es saludable para tu cartera y por supuesto para tu salud.

Compras impulsivas:

Evitar comprar cosas que no necesitas es uno de los puntos básicos del ahorro. Muchas veces el dinero se va en objetos que llaman la atención. De ser necesario, puedes llevar un registro diario de todos los gastos que hagas durante el día, así parezcan insignificantes. Al final de la semana súmalos y te darás cuenta de que el dinero que se va en gastos no indispensables es de considerarse.