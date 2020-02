Karen amenaza a ‘Peluchín’  

Karen Schwarz, o como le dice Rodrigo González “Mosca Muerta”, decidió responderle fuerte y claro, pero no por las burlas, sino porque el conductor publicó una captura de pantalla de la conductora de “Mujeres al mando”, en el que sale su menor hija, aunque fuera tapada con un emoticón de Peluchín.

Al ver la publicación de González, Schwarz explotó contra él, resaltándole a través de Instagram que, podía insultarla si eso lo hacía feliz, pero que no se meta con su hija.

“Si tú quieres utiliza vídeos para burlarte de la gente, pero de mi hija no y con mi hija no te metas. Si bien es cierto estabas utilizando mi vídeo porque no te quedaba de otra, así pongas tu cacharrazo encima de la cara de mi hija, con mi hija no te metas y te lo digo de verdad, es una menor edad y es mi hija”, sentenció.