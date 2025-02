Evelyn Vela: «No puedo rebajarme al mismo nivel»

La empresaria reaccionó a las declaraciones de Samahara Lobatón, quien aseguró que su hija se involucró con la expareja de Melissa Lobatón.

La empresaria Evelyn Vela, no se quedó callada y respondió a las recientes declaraciones de Samahara Lobatón, quien, tras un programa de prensa, insinuó que la hija de Vela tuvo un romance con la expareja de Melissa Lobatón, motivo por el cual la relación entre Melissa Klug y Evelyn Vela, se habría enfriado.

Mediante su cuenta de Tiktok, Vela reaccionó a los comentarios de sus seguidores, dejando en claro que no piensa caer en provocaciones ni en polémicas mediáticas. “No puedo rebajarme al mismo nivel, ellas viven de esto”, comentó Evelyn Vela, en respuesta a una seguidora que le pedía que aclarara la situación.

Como se sabe, la controversia surgió luego de que la exchica reality diera a entender que la hija de Evelyn Vela, habría tenido una relación con la expareja de su hermana, lo que habría generado un distanciamiento entre Melissa Klug y su antigua amiga.

“Evelyn, haz los honores y saca las garras por tu hija. No permitas que una tipa como Samahara hable mal de ella”, le escribió un usuario. Sin embargo, Vela, dejó en claro que no piensa entrar en dimes y diretes y lanzó una contundente indirecta contra las Lobatón-Klug: “¿Qué puedes esperar si ellas viven del escándalo? Mi hija no es una farandulera”, respondió la empresaria.