Ethel Pozo a Paolo Guerrero “Necesita hacerse analizar”

Ethel Pozo indicó que Paolo Guerrero necesita un profesional y mencionó que debe hacerse analizar

Tras la última emisión de su programa de televisión, la presentadora Ethel Pozo, no dudó en sumarse a las constantes críticas hacia el futbolista Paolo Guerrero, por haberse negado a jugar con el Club de César Vallejo ante Alianza Lima, el cual se realizó el pasado sábado trece de Julio por el torneo clausura.

Durante su programa Ethel Pozo mostró su descontento y compartió la frustración de muchos aficionados, comentaristas deportivos que consideraron la decisión de Guerrero como una total falta de compromiso con su equipo.

En su intervención, Ethel Pozo, no solo cuestionó la decisión de Paolo Guerrero, sino que también llamó la atención sobre la necesidad de que los jugadores de alto nivel demuestren un mayor sentido de responsabilidad y compromiso con sus equipos de fútbol, especialmente en momentos cruciales de competencia.

Asimismo, la conductora, dejó entrever que el “depredador” tiene problemas emocionales tras las recientes actitudes del futbolista en el equipo trujillano. Sin embargo, recalcó que Guerrero es admirado por muchos jóvenes en el país, pero sus recientes comportamientos “Crea una mala imagen”, acto el cual dejaría de ser un ejemplo para ellos, debido a su falta de profesionalidad.

“No es profesional, no es el buen ejemplo que miles de niños admiran a Paolo Guerrero. No se juega así, no se dice que no al entrenador, a la autoridad, no se le niega. Es lo que miles de hinchas le reclaman”, mencionó durante la emisión de su programa.

Ante ello, su compañera de conducción Brunella Horna, también mostró su descontento indicando que Paolo Guerrero debería asumir penalidad si quiere cambiar de equipo, especialmente a Alianza Lima.

“Es sencillo. Si esto le ocurre a cualquier jugador, en cualquier trabajo, como en televisión, si queremos irnos a otro canal, hay que pagar la penalidad, así de simple”, mencionó Brunella Horna.