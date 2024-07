Diego Dorregaray no sigue más en Universitario de Deportes

En las últimas horas, se conoció que desde la institución merengue le informaron al delantero argentino que no será tomando en cuenta para el Clausura. Posteriormente, el club anunció su salida del equipo de Ate.

Universitario de Deportes ha generado un gran revuelo en el mercado de fichajes. Tras la posible llegada de Gabriel Costa, se informó que Diego Dorregaray no será considerado por Fabián Bustos para el Clausura. A pesar de haber entrenado con el equipo en la pretemporada, el club merengue rescindió su contrato y el jugador argentino ya no formará parte del proyecto Centenario.

El atacante argentino deja a Universitario tras jugar 17 partidos y marcar 4 goles. En contraste, el nombre de Raúl Ruidíaz suena cada vez más fuerte en Ate. El equipo crema está en cuenta regresiva para su debut en el Clausura, programado para este sábado contra Carlos A. Mannucci en el Estadio Monumental.

Fabián Bustos, técnico del equipo, está afinando los últimos detalles. No solo la posible incorporación de Gabriel Costa destaca en Ate, sino también la salida de Dorregaray, cuyo rendimiento no cumplió las expectativas. La administración merengue, a pesar de las dudas iniciales de los hinchas sobre el historial del argentino, lo respaldó. Sin embargo, la escasa cifra de goles durante el Apertura llevó a Bustos a no contar con él para la segunda mitad del torneo.

Contexto del fichaje de Raúl Ruidíaz

El rendimiento de Diego Dorregaray, junto con la certeza de que Alex Valera es el delantero central seguro y el buen momento de José Rivera, influyó en la decisión de rescindir su contrato. En este contexto, Universitario está gestionando el fichaje de Raúl Ruidíaz. La ‘Pulga’ está dispuesto a colaborar para que el aspecto económico no sea un obstáculo. El Seattle Sounders de la MLS está al tanto de la situación y no pondría objeción, siempre y cuando se logre un acuerdo beneficioso para todas las partes.

Lo que viene para Universitario

El único fichaje confirmado de Universitario para el segundo semestre ha sido Gustavo Dulanto, quien ha estado entrenando como invitado en Campo Mar. El defensor de 29 años espera ganarse un lugar como titular, tras contar con la confianza del técnico en los últimos amistosos.

Después de perder 1-0 contra César Vallejo en su último amistoso, Universitario volverá a la acción este fin de semana. El equipo recibirá a Carlos A. Mannucci por la fecha 1 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. El partido está programado para el sábado 13 de julio a las 6:00 p.m. en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva por GOLPERU, disponible en Movistar y en streaming a través de Movistar TV App.

