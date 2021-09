Esto es Guerra: Melissa Loza se reconcilia con su hermana

Melissa Loza y Tepha Loza se reconciliaron después de años en el programa de Esto es Guerra, que se transmite por América TV

Las hermanas Loza fueron las protagonistas de uno de los momentos más sensibles de Esto es Guerra de América TV. Melissa Loza y Tepha Loza se habían alejado por años debido a problemas familiares y por fin se amistaron entre lágrimas.

El hecho comenzó cuando Elías Montalvo apareció en vivo para hablar sobre su estado de salud. Después de ello, Los conductores Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz les dijeron a los competidores que le enviaran algunas palabras de aliento al joven, que sufrió un accidente durante un juego en EEG.

Sin embargo, la atención se aparto del joven hacia Tepha Loza y Melissa Loza, quienes se mostraron afligidas por presenciar el accidente. Además, se dieron un abrazo luego de pedirse disculpas. Segundos después, la hermana menor agarró el micro y empezó a llorar mientras le dedicaba conmovedoras a su hermana mayor. .

“De todo corazón, te amo con mi vida. He esperado esto hace muchísimo tiempo. No sabía cómo acercarme a ti. La vida me puso aquí por algo. De corazón, te lo digo de corazón, Melissa, que me perdones si yo te lastimé. Te lo digo públicamente porque te lo mereces. Siempre te he admirado. Mereces un perdón, le digo con muchas fuerzas a Dios, tengo dos sobrinas hermosas, una que quiero tener en mis brazos”, manifestó Tepha Loza, quien se reconcilió con Melissa.