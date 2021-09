México: Hombre realiza su curriculum a mano porque no tenía dinero

El hecho que conmovió al internet ocurrió en México, ya que un hombre que no tenía dinero para imprimir su curriculum decidió hacerlo a mano y el resultado fue sorprendente

El hombre, llamado Ángel Medina, estaba desempleado, por lo tanto, no tenía dinero suficiente para imprimir su curriculum. Por ese motivo, optó por escribirla a mano.

El sujeto proviene de Hermosillo, Sonora, en México y es el ejemplo de que se puede salir adelante, a pesar de las dificultades. Es por ello, que las redes sociales se han conmovido por su historia, ya que además de ser perseverante, la tristeza no lo venció cuando perdió a uno de sus hijos.

“Busco trabajo en rancho, tengo experiencia en el manejo de ganado, también se capar, ordeñar, hago queso y domo potros. Mi nombre es Ángel Medina, de 44 años”, comentó en su perfil.

Para llegar a más personas, el hombre pegó las hojas en varios lugares cercanos a su domicilio. La oferta se divulgó en las redes sociales, ya que los vecinos decidieron ayudarle a conseguir empleo.

Es por ello que Medina recibió cera de 30 ofertas de trabajo en su número de celular..

Según relatan medios locales, Medina ya aceptó una de las ofertas de trabajo.

“Voy a trabajar con un señor en una palapa que está para San Pedro, allá me voy a quedar y voy a cuidar el negocio, y está bien porque la verdad me urgía encontrar trabajo, porque mi hijo estudia y trabaja, pero como ahorita no tiene empleo, ahí está en la casa”, manifestó a OK Chicas.