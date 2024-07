¿Este 22 de julio será declarado como día no laborable?

Entérate qué dice la normativa con respecto a esta fecha previa al feriado oficial

El 22 de julio se ha convertido en una fecha de incertidumbre para los peruanos debido a la proximidad del Día de la Fuerza Aérea del Perú, que se celebra el martes 23 de julio.

El Día de la Fuerza Aérea del Perú es una fecha significativa que conmemora la creación de esta institución y reconoce el papel fundamental que desempeña en la defensa y seguridad del país. Además, se honra al gran general del aire José Abelardo Quiñones, quien sacrificó su vida en batalla por la nación.

¿22 de julio feriado?

La Ley n.º 31822 establece que el 23 de julio es feriado. Sin embargo, no menciona al 22 de julio. Hasta la fecha, el gobierno no ha emitido un anuncio formal que declare el 22 de julio como no laborable.

¿Cuáles son los feriados de julio?

En julio, los trabajadores del sector público y privado podrán descansar durante tres días festivos:

Día de la Fuerza Aérea del Perú: martes 23 de julio.

martes 23 de julio. Fiestas Patrias: domingo 28 de julio.

domingo 28 de julio. Fiestas Patrias (Desfile y gran parada militar): lunes 29 de julio.

Además, según los Decretos Supremos 11-2024-PCM y 066-2024-PCM, se han declarado días no laborables el viernes 26 y sábado 27 de julio. Esto se suma a los feriados del domingo 28 y lunes 29, permitiendo un feriado largo para el disfrute familiar.