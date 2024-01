Después de unas vacaciones, la conductora radial regresó con fuerza a la radio y junto a Luigui Carbajal está todas las mañanas, de 6 a 9, en “Power Sensuales”, programa de salsa líder en su horario.

Después de unos días de descanso, Karla Tarazona regresó a la radio con “Power Sensuales”, programa de radio Panamericana que conduce con éxito desde el año pasado junto a Luigui Carbajal. “Para mí cada año es un nuevo empezar, este 2024 queremos seguir manteniendo el primer lugar en nuestro horario, dentro de los programas de salsa, no olvidemos que la salsa jamás va a morir, el Perú tiene una gran población salsera”, cuenta Karla, quien además asegura que le encanta la radio, “aquí, a comparación con la televisión, puedo ser más yo misma, en radio eres más real”.

Y sobre su reciente “retoquito”, ella cuenta: “Me operé una hernia umbilical y aproveché para hacerme la ‘lipo’ en esta zona. Soy mamá de tres y eso te deja rezagos, ahora estoy muy bien, me he recuperado muy rápido”. Además, responde, “¿Esto lo hice por algún galán? Las cosas que yo hago no son pensadas en alguien, son pensadas en mí, invierto mi tiempo y plata, en mí”.

¿Te gustaría tener una pareja este año?, preguntamos. “Estoy soltera hace casi dos años y estoy bien así, lo mejor de estar sola es que no tienes que decirle nada a nadie, uno asume la responsabilidad de sus decisiones. Ya estoy en base cuatro, me voy por los 41 años, y creo que en este momento de la vida ya empiezas a preocuparte por otras cosas, yo cambié y elegí una vida más saludable a la que tenía, me puse más en prioridad, este año, por ejemplo, quisiera estudiar la carrera de sicología, creo que sería bueno porque he aprendido mucho de la vida”.

¡No te pierdas “Power Sensuales”, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, por radio Panamericana!