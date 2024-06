Bob Esponja: Plankton tendría su propia película en Netflix

Bob Esponja es una serie animada de Nickelodeon creada por Stephen Hillenburg. Actualmente tiene 14 temporadas y, a partir de este producto, se han creado distintas películas y juegos de Bob Esponja. Los tres films de esta franquicia se estrenaron en 2004, 2015 y 2020, y pronto llegará un cuarto. Plankton, el villano de la historia, recibirá su propia película que se estrenará en 2025.

Netflix reveló una imagen en su cuenta de X y anunció que el film se llamará Plankton: The Movie. Además, el mensaje del tweet dice: “PRIMERA MIRADA: ¡Plankton llegará a Netflix el próximo año en su propia película independiente!”. En la imagen vemos al pequeño dueño del Balde de Carnada, la competencia del Crustáceo Cascarudo, con un control junto a su mascota Spot. Además, Plankton aparece sonriendo de forma malvada con el planeta Tierra al fondo. Quizás busque conseguir un premio mayor además del secreto de la Cangreburger.

FIRST LOOK: Plankton is coming to Netflix next year in his very own standalone movie! #NextOnNetflix pic.twitter.com/TDiukQNp0P

— Netflix (@netflix) June 6, 2024