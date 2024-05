Érika Villalobos se pronuncia sobre la relación de Aldo Miyashiro

La actriz no dudó en hablar acerca del reciente romance del padre de sus hijos, quien le fue infiel con la reportera Fiorella Retiz.

Después de más de dos años del escándalo de infidelidad que involucró a Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz, la actriz Érika Villalobos ha decidido pronunciarse sobre la nueva relación de su exmarido. En abril de 2022, las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ captaron a Miyashiro, conductor de ‘La Banda del Chino’, besando a la joven reportera de su programa, lo que desató la controversia.

En una reciente entrevista con la prensa de ‘América Hoy’, Villalobos habló sobre la relación de Miyashiro con la actriz Gia Rosalino. “Lo importante es que todos seamos felices”, afirmó la actriz. Subrayó que la felicidad es fundamental, especialmente cuando hay amor y cuando las personas no se entrometen demasiado en asuntos personales.

Villalobos también se refirió brevemente a su propia relación con Erik Zapata, mencionando que se siente tranquila y feliz, aunque evitó profundizar en detalles. Al ser insistida sobre la relación de Miyashiro y Rosalino, reiteró: “Lo importante es que todos seamos felices”.

Expresó su incomodidad al ser cuestionada sobre su vida privada, destacando la necesidad de respetar las relaciones personales. “Es importante respetar un poquito las relaciones, simplemente he puesto fotos y hasta ahí no más lo quiero ver. Sí, si no estuviera tranquila, no estuviera feliz”, concluyó.

Respuesta de Gia Rosalino a Magaly Medina

Gia Rosalino, actual pareja de Miyashiro, respondió a las críticas de Magaly Medina sobre su obra teatral. Rosalino tomó las críticas como un halago y aprovechó la oportunidad para invitar al público a ver su obra en un reportaje realizado por Miyashiro.

Comentarios de Aldo Miyashiro sobre Érika Villalobos

Aldo Miyashiro fue consultado recientemente sobre la relación de Villalobos con Erik Zapata. El conductor de ‘La Banda del Chino’ expresó su respeto y cariño hacia la madre de sus dos hijos y le deseó lo mejor en su nueva relación. Durante la presentación de su obra ‘El Principito, el musical’ en el Teatro Segura de Lima, Miyashiro señaló que no hablaría sobre su relación con Gia Rosalino, manteniendo su vida privada en reserva.

En una entrevista, Miyashiro comentó: “Nosotros estamos muy bien, tranquilos, felices y lo que pase entre nosotros se queda entre nosotros. Lo voy a mantener en bajo perfil y tranquilo. Estoy contento, pero no voy a dar más detalles de eso. Y evidentemente nos van a ver más seguido”.

La situación entre Érika Villalobos y Aldo Miyashiro muestra una evolución hacia una convivencia respetuosa y centrada en la felicidad de cada uno, evitando la intromisión en sus vidas personales. Ambos, junto a sus respectivas parejas, buscan mantener un perfil bajo mientras disfrutan de sus relaciones actuales.

