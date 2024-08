Érika Villalobos confesó haber perdonado infidelidad de Aldo Miyashiro

La actriz decidió hablar sobre la difícil situación que vivió luego de su separación de expareja Miyashiro

Érika Villalobos decidió romper su silencio sobre la infidelidad de Aldo Miyashiro en una entrevista con Milagros Leiva. La actriz reveló que estaba consciente de lo que se iba a transmitir en la televisión nacional y optó por hablar con sus hijos al respecto: “Mis hijos ven redes todo el tiempo. Yo se los dije antes, porque yo supe que iba a salir, hablé con ellos”.

Villalobos explicó que las infidelidades son comunes en las relaciones, pero lo más difícil fue la exposición pública: “Son cosas que pasan todo el tiempo y son cosas que van a seguir pasando todo el tiempo. La exposición fue lo peor”.

Además, intentando transmitir tranquilidad a sus hijos, Villalobos les aseguró que todo estaría bien: “Yo sabía que todo iba a estar bien y les dije a mis hijos que todo iba a estar bien, porque todo va a estar bien, si yo quiero que vaya todo bien, entonces les dije que no se preocupen, todo se va a acomodar”.

El perdón de Érika Villalobos

Finalmente, Villalobos admitió que decidió perdonar a su ex pareja, comprendiendo que nadie es perfecto: “Si claro, (he perdonado) Ya había aprendido a perdonar, ninguno es perfecto, todos cometemos errores y no me voy a quedar con odio en el alma, no tiene ningún sentido”.