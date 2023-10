¡Entérate los requisitos para obtener los Bonos Mivivienda Verde!

Se distribuyeron 4,826 bonos desde enero hasta septiembre de este año

Hace un tiempo, el Fondo Mivivienda introdujo los Bonos Mivivienda Verde (BMV), que son un incentivo estatal destinado a facilitar la adquisición de viviendas ecológicas.

Requisitos

Para ser elegible para los Bonos Mivivienda Verde, los solicitantes deben satisfacer las siguientes condiciones:

– Ser mayores de edad.

– Contar con la aprobación de una entidad financiera que concederá el préstamo.

– Realizar el pago inicial de la vivienda, que debe equivaler al menos al 7.5% de su valor.

– No ser dueño de otra propiedad en todo el país.

– No tener deudas pendientes con el FMV.

– No haber recibido asistencia de vivienda estatal previamente.

Con el propósito de ofrecer hogares sostenibles a las familias peruanas, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) ha concedido un total de 4,826 Bonos Mivivienda Verde (BMV) a grupos familiares que han adquirido propiedades ecológicas desde enero hasta septiembre de este año.

De acuerdo a datos proporcionados por el Fondo Mivivienda (FMV), una entidad vinculada al MVCS, se han destinado casi 97 millones de soles en desembolsos durante este período.

Es fundamental destacar que los Bonos Mivivienda Verde consisten en un respaldo financiero otorgado a aquellos individuos que compran viviendas en proyectos que fomentan la conservación del medio ambiente. En la actualidad, en el país existen más de 300 proyectos que cumplen con estas características y son elegibles para este beneficio.

Solamente en el mes de septiembre, se adquirieron 527 bonos, lo que implicó una inversión de 9.5 millones de soles. Es importante tener en cuenta que el valor de este subsidio varía según el precio de la vivienda, situándose en un rango que va desde los 12,700 hasta los 31,100 soles.

Hasta la fecha, se han emitido certificados para un total de 105,000 viviendas. De estos, 80,883 unidades (equivalentes al 80%) se encuentran en Lima y Callao, mientras que en la región norte se han registrado 14,426 viviendas (correspondientes al 14%), y en la región sur, 5,794 (lo que representa el 6%).

Estas viviendas ofrecen una serie de ventajas que incluyen la posibilidad de reducir los gastos mensuales de electricidad y agua hasta un 30%, un programa de gestión de residuos o reciclaje, un sistema de reciclaje y purificación de aguas que pueden ser aprovechadas nuevamente para el riego de zonas verdes, disponibilidad de instalaciones para el uso de gas natural, así como espacios de estacionamiento para vehículos de bajo o nulo consumo energético, como por ejemplo, bicicletas, entre otras comodidades.

Leer más:

Bono Habitacional

El Poder Ejecutivo ha anunciado la primera convocatoria para la entrega del Bono Familiar Habitacional (BFH) de emergencia, en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, destinado a las personas afectadas cuyas viviendas se han derrumbado o se han vuelto inhabitables.

Esta medida se hizo oficial a través de la Resolución Ministerial N° 444-2023-VIVIENDA, la cual se publicó el pasado sábado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La disposición detalla que el bono será asignado a las familias que se encuentren en áreas de riesgo no mitigable en las provincias de Lima y Huarochirí.

En esta fase inicial, se entregarán 107 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) a las personas que residan en la faja marginal determinada como zona de riesgo por la Autoridad Nacional del Agua, con el propósito de reubicarlas en proyectos de vivienda de interés social que están en desarrollo bajo el Programa Techo Propio.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha dispuesto la asignación de estos bonos en los siguientes distritos:

– Chaclacayo: 2 BFH

– Cieneguilla: 1 BFH

– Comas: 14 BFH

– Lurigancho: 25 BFH

– Pachacamac: 3 BFH

– Puente Piedra: 10 BFH

– Punta Hermosa: 11 BFH

– San Martín de Porres: 40 BFH

– Santa Eulalia: 1 BFH

La lista de posibles receptores se dio a conocer en la plataforma en línea del Fondo Mivivienda (www.mivivienda.com.pe) el 15 de octubre.

El monto del Bono Familiar Habitacional variará entre 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a 39,600 soles, y 25.93 UIT (128,353.5 soles).