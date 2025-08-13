Enfrentamiento entre barristas dejó un muerto y un herido en SJL

Vecinos denunciaron que unos cien vándalos se enfrentaron con palos, piedras, bombardas y hasta machetes, en el cruce de las avenidas Héroes del Cenepa y José Carlos Mariátegui.

Un violento enfrentamiento entre presuntos barristas se registró anoche, al promediar las 11:00 p.m. En el cruce de las avenidas Héroes del Cenepa y José Carlos Mariátegui, en la tercera zona de Bayóvar, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de Lima.

La pelea dejó el trágico saldo de un joven muerto y otro herido de consideración, confirmaron fuentes policiales. Los vecinos denunciaron que unos cien vándalos -que se identificaban como barristas de los clubes Alianza Lima y Universitario de Deportes– se enfrentaron con palos, piedras, bombardas y hasta machetes.

“Hemos salido y hemos tratado que no haya más pelea. (…) De allá lo han matado y lo han traído arrastrando. Estaba ensangrentado”, relató una residente, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

Las víctimas de la salvaje gresca fueron trasladadas al Hospital San Juan de Lurigancho, donde se certificó la muerte de una de ellas. Al cierre de esta nota, se desconocen sus identidades. Los vecinos de la tercera zona de Bayóvar hicieron un llamado a la Policía Nacional y al Serenazgo de SJL, para que refuercen el patrullaje preventivo, a fin de que no se repitan casos similares.

Los violentos enfrentamientos entre presuntos barristas de equipos de fútbol, lamentablemente, no son casos aislados en nuestro país. Solo el pasado fin de semana una violenta gresca entre vándalos causó daños en viviendas y vehículos de un barrio de Los Olivos. Mientras que la semana pasada un menor de 17 años murió en una gresca de supuestos barristas en San Juan de Miraflores.