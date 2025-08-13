La importancia de registrar la convivencia en la Sunarp

Renato Ruiz, abogado de la Unidad Registral y especialista en el Registro de Personas Naturales de la Sunarp, nos explica porque es importante inscribir la unión de hecho en los Registros Públicos.

Renato Ruiz, abogado de la Unidad Registral y especialista en el Registro de Personas Naturales de la Sunarp, recordó que es importante inscribir las uniones de hecho porque la ley de manera expresa dice que para ejercer los derechos que nos da la convivencia o la unión de hecho deben ser inscritas en los Registros Públicos.

Agregó que por ejemplo es importante esta inscripción para heredar del conviviente o para que los bienes que los convivientes adquieren durante la unión sean de los dos como sucede en un matrimonio. “También podrán adoptar como una pareja o pedir una pensión de alimentos que constituyen los beneficios y los derechos que tienen los cónyuges”, indicó Ruiz.

Lee también:

Sin embargo, explicó que no toda unión de hecho es inscribible o legal ya que hay uniones que no cumplen con esas características que nuestras leyes disponen. Cumpliendo requisitos como: Que sea voluntario, que sea entre una mujer y un hombre. Además de ser de mínimo dos años y que la unión de hecho sea para cumplir deberes y finalidades como los otorga un matrimonio.

Asimismo, precisó que las finalidades de una unión de hecho deben ser las mismas que las de un matrimonio. La fidelidad, la asistencia recíproca, compartir el mismo domicilio y que no haya impedimento matrimonial.