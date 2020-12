En enero se pagaría Bono S/930 a pensionistas

El Gobierno ha presentado una demanda constitucional en contra de la reciente ley aprobada de devolución de aportes ONP, pero hasta que se resuelva dicho trámite en el TC, se debe dar cumplimiento al retiro de aportaciones para los afiliados a la ONP.

Gobierno tiene que aplicar la ley de devolución de aportes y entrega de retribución económica a jubilados

Asimismo, la ley de devolución de aportes cuenta con otro texto que detalla que se debe entregar por única vez una retribución económica de S/930 a los jubilados del DL 19990.

Este pago debe darse de inmediato pues no se puede estar “jugando” con los casi 600 mil pensionistas, “ellos nada tienen que ver con demandas, solo tienen que cobrar y no tienen por qué padecer más, ellos no merecen estar en problemas, solo necesitan su dinero y punto” dijeron algunos especialistas.

Como se sabe, la ley autoriza, por única vez, que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) otorgue, a los pensionistas del Decreto Ley 19990, una retribución extraordinaria equivalente a una (1) Remuneración Mínima Vital, S/930.

La entrega de la retribución extraordinaria se realiza según el cronograma que, en el plazo de quince (15) días calendario de publicada la presente norma, el Ministerio de Economía y Finanzas emite para tal efecto.

DEVOLUCIÓN S/4,300

Los jubilados recibirían este subsidio de acuerdo con un cronograma que tendría que emitir el Ministerio de Economía en un plazo de 15 días luego de publicada la norma.

El nuevo texto propone, también, una compensación económica de hasta 1 UIT, es decir, 4.300 soles, para el aportante o ex aportante del régimen del Decreto Ley 19990.

Se supo que mientras se resuelve la demanda ante el TC, el Ministerio de Economía y Finanzas viene elaborando el procedimiento o cronograma para los pagos que deben hacer a los afiliados y jubilados conforme mande la ley. Este procedimiento debe estar listo en enero del próximo año.