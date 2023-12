Emotivo Adiós a Pedro Suárez-Vértiz

En la conmovedora misa de despedida, familiares y destacadas figuras como Raúl Romero y Christian Meier expresaron pesar. Pedro Suárez Vértiz descansa hoy, dejando un legado musical imborrable y siendo recordado con cariño

Por: Olivia Chava

El jueves 28 de diciembre marcó el adiós a Pedro Suárez Vértiz, ícono de la música peruana. La esposa del cantante, Cynthia Martínez, junto a sus hijos, llegaron a Lima para despedirse en una misa de cuerpo presente.

En el recinto del velatorio, familiares de Suárez Vértiz recibían condolencias de amigos y allegados. Dentro de ellos muchas personalidades famosas llegaron al lugar. Uno de los primeros en llegar fue Raúl Romero, visiblemente afectado, compartió sus sentimientos con la prensa, destacando que Pedro ahora está en paz. Otro gran amigo, Christian Meier, se acercó para despedirse. “Es un sentimiento nacional de tristeza, pero también siento que está en paz. Viene una nueva etapa para Pedro, que es de homenaje y recordación”, señaló el también cantante.

Asimismo, el cantante William Luna también llegó al velatorio y comentó a la prensa que siempre estaría agradecido con Suárez Vértiz por su apoyo y recordó cómo defendió su honor en un momento difícil.“Como todo peruano me siento entristecido. Quiero decir que Pedro siempre me ha ayudado desde las redes y él me devolvió la fe en Cristo Jesús”. Luego, artistas como Ernesto Pimentel, quien mencionó que tenía muchos planes con el artista, “Es la celebración de la vida, una leyenda, un visionario, un hombre adelantado a su época.

Pedrito para los peruanos, será siempre eterno. Teníamos proyectos, que vamos a llevar a cabo con su familia, es un hombre que nunca paró”. La banda de Pedro Suárez también se hizo presente en la parroquia Nuestra Señora Virgen de Fátima en Miraflores para dar su último adiós.

Más tarde, el comediante ‘Melcochita’ se hizo presente antes de la misa y resaltó la modestia del cantante, mientras que Nina Mutal, amiga cercana, compartió la ayuda que recibió en momentos difíciles. Además, Nina salió a saludar y agradecer a todos los fans del fallecido que se encontraban desde las afueras de la parroquia.

Incluso, la esposa del cantante y sus hijos también salieron a saludar y agradecer a todas las personas que asistieron para despedirse del cantante. Previo al inicio de la misa, muchos fans se encontraban cantando algunos de los mejores éxitos del artista.

En la misa de cuerpo presente, Patricio Suárez Vértiz abrió la ceremonia con “Aleluya”. Edward Málaga, congresista del Perú, con la canción “Wild Horses”, rindió tributo a su amigo Pedro Suárez Vértiz. La esposa, Cinthya Martínez, emocionada, expresó que Pedro está feliz al ver a quienes lo aman.

La ceremonia concluyó con la emotiva interpretación de “No pensé que era amor”, uno de los himnos del cantautor. La salida del cuerpo hacia el Camposanto Jardines de la Paz fue acompañada por los cánticos de los fanáticos en Miraflores.

Ahora, Pedro Suárez Vértiz descansa en paz, dejando un legado musical imborrable y siendo recordado por sus seres queridos y admiradores.