El secretario se amarra al puesto

Bruno Pacheco, secretario general de la Presidencia de la República, descartó que vaya a renunciar al cargo por las denuncias en su contra respecto de haber ejercido presión para lograr el ascenso de dos coroneles del Ejército.

Según explicó, él solo cumplió con su trabajo en el contexto de los cambios dentro de las Fuerzas Armadas y dijo que el presidente de la República, Pedro Castillo, tiene claro que él no va a dejar el cargo.

“¿Por qué me voy a tener que ir? Si yo no he tenido nada que ver. Lo único que he hecho simplemente es realizar mi trabajo, por lo tanto el presidente esto lo tiene bien claro, yo he realizado mi trabajo y sigo realizando el trabajo al cual estoy debido en Palacio de Gobierno”, dijo al dominical Panorama.