EL MEJOR CAFÉ DEL PERU SE CULTIVA Y SE VENDE EN POSUZO

Lenin Paucar Sanchez (44) Caficultor nació se crio y vivió entre ese aroma de café que producía su familia en una zona cafetalera en el sector de Buena vista ,Pozuzo de la región Pasco . El y su familia se dedican toda una vida en la labor de sembrar , cultivar y vender el café en pergamino por lotes a otros productores ,un día nuestro emprendedor Lenin se dio cuenta que no era imposible exportar y vender el mismo su propio producto , tenía el ecosistema a su disposición : la altitud , temperatura , la tierra, factores privilegiados para cosechar un café de exportación, que lo denomino “Len Café” una marca de su empresa productos “Lenvit”.

A pasado un año de esa decisión familiar de elaborar, producir y vender un café excelente muy exquisito y de exportación gracias a que se produce a una altitud de 1700 a 2000 m.s.n.m. que conlleva a tener más taza de excelencia ,cuerpo y sabor a más altura la calidad del café se siente .

Las cosas no fueron tan buenas al principio empezamos con un saco de café en tuesto a vender de tienda en tienda y en los mercados de mi zona , era dificultoso la venta los primeros días casi nadie nos compraban , pero seguimos perseverando y gracias a la tecnología ( redes sociales) y mi hija que me alentó a no de caer en nuestro emprendimiento ,pudimos conquistar a los clientes con nuestro café de calidad y así llegaban más pedidos de Pozuzo, Oxapama ,Villa Rica , no solo somos cafetaleros sino avicultores producimos miel de calidad nuestra marca “Productos Lenvit” es muy conocida en mi tierra y ahora por las redes sociales .

Toda esta locura cafetalera lo agradezco a mi familia y al proyecto café de la región pasco que nos apoyan con mejoras en la producción del café , y la municipalidad de Oxapampa por confiar en nosotros y mostrar nuestro café en esta feria cultural y productiva que se lleva a cabo del 5 al 8 de diciembre 2024, en la plaza alameda 28 de julio – Lima. Donde e l visitante disfrutara de una gran variedad de productos como el café, miel, lácteos, cervezas artesanales, embutidos etc.

Solo les doy un consejo a todas las personas que quieran iniciar un proyecto o emprendimiento que los sueños se hacen realidad, si te caes levántate el que persevera triunfa y “Café de calidad para todo el Perú y el Mundo” .

POSUZO; es un distrito que se encuentra en la provincia de Oxapampa departamento de Pasco, fue fundada en 1918 es la cuna de la colonia Austro – Alemana su clima es templado. cálido y tropical , cuatro años después de que el gobierno peruano les concediera la tierra a los colonos austriacos .