Nueva discusión entre Magaly Medina y Andrea Llosa

La tensión entre Magaly y Andrea continúan, ahora por temas de farándula

Luego de una tensa conversación entre Magaly Medina y la periodista Ely Yutronic sobre los contenidos faranduleros, Andrea Llosa aprovechó una entrevista con Fernando Díaz para expresar su opinión sobre Medina, criticando su actitud y contenido televisivo.

Llosa comenzó señalando que Medina se molesta cuando otros periodistas tocan temas de farándula en sus programas, pero ella misma no se limita en su contenido. “Yo al final puedo tocar los temas que yo quiero y cuando son temas que tienen que ver con mi contenido”, afirmó.

Además, cuestionó el enfoque de Medina en su programa, señalando que a veces habla mal de las personas. “Ella tiene un programa de televisión y si le da la gana habla mal de la gente, le encanta hablar mal de todo el mundo. Es parte del business que tiene”, agregó Llosa.

Magaly Medina defiende su carrera

Magaly Medina, por su parte, respondió a las críticas de Llosa, afirmando que elige a sus enemigos y no se deja influenciar por quienes la critican. “Yo elijo a mis enemigos, ellos no me eligen a mí. Yo elijo a quién contestar, que se pongan en la cola”, dijo Medina.

“Magaly TV es una burbuja, trabajamos metidos en nuestras oficinas y no nos interesa lo que pasa alrededor. A mí me contratan para hacer rating, no para hacer amigos en los canales”, explicó.

Finalmente, Medina señaló que “Magaly TV La Firme es el programa más visto de su programación y el más vendido también. Somos un producto comercial líder y sin duda, eso debe generar celos y envidias en aquellos que no logran dar la talla de lo que el canal necesita”.