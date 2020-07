“El dinero de los afiliados a la ONP sí existe señora ministra”

Luego de escuchar a la ministra de Economía María Antonieta Alva, quien dijo que “no es posible devolver dinero que no existe”, los afiliados activos de la ONP manifestaron su más rotundo rechazo a tales declaraciones precisando que dicho dinero “sí existe” y es el que, ellos, han venido aportado durante muchos años producto de su trabajo, esfuerzo y sacrificio, por tanto, si es viable la devolución de sus aportes sin que se afecten los fondos de los jubilados.

Devolución de aportes sí es viable sin que se afecte las pensiones de los jubilados

“Los afiliados activos de la ONP demandamos trato igualitario con el sistema privado de pensiones y si bien es cierto que nuestros fondos no son privados, sino colectivos, igual es nuestro dinero, es de nuestra propiedad producto de nuestros fondos y por tanto se nos tiene que devolver. Además, esa excusa de la ministra Alva, en torno a que de concretarse tal acción los jubilados se quedarían sin pensiones no es cierto, puesto que dicha devolución no debe darse con el dinero de nuestros hermanos jubilados, sino con presupuesto del Estado, al igual que se ha hecho con otros sectores, a quienes se les ha otorgado Bonos de S/760, créditos a empresas, préstamos de Reactiva Perú y otros. No criticamos que se haya otorgado dinero a quienes necesitan, pero no se nos pueden excluir porque nosotros también necesitamos”, dijeron.

MINISTRA DE ECONOMÍA

Como se sabe, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, volvió a pronunciarse en contra del proyecto de ley que plantea el retiro del 100% de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

“No es posible devolver plata que no existe. Como hemos explicado varias veces, en un sistema de reparto, los aportes de las personas no van a una cuenta individual como en las AFP sino que van para pagar las pensiones de los jubilados”, explicó Alva.

La ministra señala que al intentar devolver dinero de la ONP se podría afectar a los actuales pensionistas del sistema público. Asimismo, indicó que el Poder Ejecutivo usará todas las herramientas legales previstas para evitar que se perjudique a los jubilados.