El Bizum peruano ahora explicado por gente del pueblo

Yape se ha familiarizado tan rápido con el usuario que lo adopta, que ahora es parte de su día a día.

Yape se expande en el mercado de pagos instantáneos y resuelve los problemas de las personas en el momento con mucha facilidad. Hoy te brindaremos detalles acerca de una aplicación que ha revolucionado el mundo, y no por su rimbombante nombre, sino por su facilidad de manejo y amplitud en formas de garantizar tu comodidad, a la hora de manejar tu cuenta de ahorros bancario.

No te ha pasado que de repente quedaste sin efectivo en un momento de suma urgencia y ¡Pum! A buscar un cajero se ha dicho. Esa parece ser la única forma de maniobrar con tu cuenta de ahorros y salvar aquel desastroso día. No obstante, esta clase de problemas ya cuenta con una infalible solución. Nos referimos a Yape del Banco de Crédito del Perú (BCP). Basta con descargar la App desde Play Store, App Store o App Gallery. Y seguir unos sencillos pasos para acceder a un nuevo mundo de oportunidades que ha dejado a todo el Perú pasmado. Una de las mayores virtudes de esta aplicación es que no necesitas una cuenta en el banco para utilizarla de manera gratuita y completa, ejecutar Yape con DNI es de lo más sencillo y no te tomará más de unos minutos configurarlo. De igual manera, puedes encontrar la opción de afiliarte con tu cuenta del mismo banco sin problema alguno.

Millones de empresas de productos y servicios, como también emprendimientos y freelancer’s, utilizan Yape como métodos de pago. Es por ello que, también te hemos preparado una guía sobre yape, para que te familiarices con esta amigable aplicación.

1.- Descarga la App en tu teléfono móvil. Ábrelo inmediatamente y selecciona la opción “crear cuenta”, después de ello bastará con agregar tu número y un código simple que te llegará instantáneamente.

2.- Ingresa tus datos, crea una contraseña y, en caso de no contar con una cuenta en el BCP, selecciona la opción “Con DNI” para afiliarte.

3.- Valida tu identidad con la misma foto de tu DNI y un selfie.

4.- Elige el diseño de la tarjeta que te guste y fin.

Así de simple es esta visionaria y útil aplicación, si hasta los taxistas hacen uso de esta facilidad. Podrás pagar, recibir dinero, ver tus movimientos, todo esto con solo tener un celular. Además, tu privacidad y seguridad en cada ejecución que realices está garantizada, recuerda que tiene el respaldo del BCP. No hay por qué no adaptarse a la modernidad. ¡Ah! Y Bizum. Bizum es un sistema tecnológico muy utilizado en Europa, que se basa en el anclaje a los bancos de tu preferencia para realizar movimientos por medio de las aplicaciones inscritas a dichas empresas sin la necesidad de portar tarjetas de débito. Pero, Yape no es la evolución de ello, es un mecanismo totalmente diferente hecho específicamente para que te sientas cómodo y seguro con tu dinero depositado y a la mano.