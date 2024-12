Ecuador: Sicarios asesinaron al esposo de una legisladora

La víctima recibió ocho impactos de bala.

Marcelo Molina, esposo de la asambleísta Alexandra Arce, fue asesinado el último domingo por gatilleros. Asimismo, el homicidio ocurrió en Durán, una de las ciudades más violentas del país y de la cual Arce fue alcaldesa impulsada por el correísmo.

No obstante, la tragedia habría sucedido frente a su familia, sin embargo, los detalles aún no son precisos, es por ello que el exfuncionario del correísmo, José Serrano, publicó mediante su cuenta de twitter que a Molina no asesinaron en su casa “En presencia de su esposa, asambleísta del Ecuador y en presencia de sus hijos”.

Cabe señalar que, Molina, fue trasladado a un centro de salud, y al llegar solo se pudo declarar su defunción, puesto a que el ataque fue fulminante. Conforme a la información policial, el hombre habría recibido impactos de bala, tres en la cabeza, tres en el brazo derecho, uno en el abdomen y otro en el tórax, un total de ocho disparos.

En tanto, el partido correísta Revolución Ciudadana, al que Arce pertenece, publicó una nota de pesar, debido al asesinato de Molina: “Su partida violenta nos recuerda la inseguridad que vive Ecuador”, se lee en el mensaje. También la cuenta oficial de la Asamblea Nacional hizo lo propio.