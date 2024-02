Docentes: ¿Cómo acceder a contratos de hasta S/ 5,000?

Docentes pueden participar en múltiples procesos de contratación estatales, permitiendo doble asignación. ¿Cómo hacerlo?

A finales de diciembre de 2023, el Ministerio de Educación estableció, a través de un decreto, las directrices para que los maestros de los niveles inicial, primaria y secundaria que tengan contratos estatales puedan obtener una doble asignación. Esta medida facilita la participación de los educadores en convocatorias de contratación docente, lo que les permite acceder a un salario adicional de hasta S/5,000 por encima de sus ingresos actuales, siempre y cuando no hayan suscrito contratos previos con el Gobierno. ¿Cuáles son los requisitos para participar en este proceso?

El 24 de diciembre pasado, el Ministerio de Educación, a través del Decreto Supremo N° 020-2023-MINEDU, estableció las reglas detalladas que deben seguirse para obtener dos o más contratos con el Estado en una o varias instituciones educativas. Esto, siempre y cuando se cumplan una serie de especificaciones específicas.

¿Cómo acceder a la doble adjudicación? Estos son los requisitos

Según la normativa, ningún funcionario público puede ocupar más de un empleo o cargo público remunerado, aunque se establece una excepción para la función docente.

Basándose en este apartado, se presentan dos escenarios. El primero implica a un docente que ya tiene un “vínculo laboral previo como nombrado o contratado”. El segundo se refiere a un trabajador que postula a dos o más plazas, siempre y cuando “no tenga ningún vínculo previo con el Estado“.

En el primer caso, la normativa establece que “el postulante con vínculo laboral vigente, nombrado y contratado que postule a una plaza vacante en el proceso de contrato docente, como percepción adicional, debe presentar en el acto de adjudicación dos cartas“. La primera carta debe ser suscrita por el director de la institución educativa donde está empleado actualmente, y la segunda carta debe ser del director de la institución educativa donde desea ser adjudicado, especificando el turno y horario de ingreso y salida durante todo el año. Es importante que estos horarios no se mezclen.

Leer aquí:

Asimismo, la norma establece que, “de ser modificado el horario de algunas de las entidades donde se encuentra nombrado o contratado, se puede comunicar dicho cambio al director de la Institución Educativa donde fue adjudicado como vínculo laboral adicional, y a la UGEL a fin de que evalúe la incompatibilidad horaria y de distancia”.

Es importante destacar que, para que esta normativa se aplique, es fundamental cumplir con el requisito de que “los horarios de trabajo no se superpongan, de modo que una jornada no afecte a la otra, incluso si ambas se llevan a cabo en la misma Institución Educativa“. Además, la norma especifica que “no debe haber incompatibilidad horaria ni de distancia con el nuevo cargo a asumir“.

¿En qué casos se permite la doble adjudicación?

La normativa establece una serie de especificaciones con respecto a las horas máximas de trabajo que un docente puede obtener con el Estado. Aunque se permite que “un mismo postulante pueda ser adjudicado con dos o más contratos en un mismo acto de adjudicación“, es requisito que “la suma total no exceda las 30 horas pedagógicas semanales“. Esto aplica únicamente si el postulante no tiene un vínculo laboral previo con el Estado.

Además, la normativa establece que se pueden otorgar contratos de hasta un máximo de 21 horas pedagógicas adicionales al primer vínculo laboral, en caso de que el postulante ya esté trabajando previamente. También se permiten contratos de hasta 30 horas pedagógicas si el primer vínculo laboral no excede las 21 horas pedagógicas.

Sin embargo, la normativa también establece sanciones en caso de que se incumplan estas especificaciones. “En caso de que la UGEL detecte el incumplimiento de lo dispuesto en esta segunda disposición, se rescindirá el contrato adicional y se iniciará el proceso administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades administrativas o penales que correspondan“, se detalla en el documento.

Leer aquí: