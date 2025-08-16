Dina llegó a Chinería

LE PLANTA CARA A PETRO Y REAFIRMA SOBERANÍA DE SANTA ROSA

La presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó al distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería, acompañada de algunos ministros de Estado, en medio de la tensión diplomática con Colombia por la detención de ciudadanos de ese país y la polémica iniciada por el presidente Gustavo Petro.

La mandataria arribó en un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú, aterrizando en el helipuerto de Santa Rosa de Loreto, en donde recibió el saludo de sus ministros y autoridades para luego acudir a la zona central en donde los ciudadanos esperaban con banderas peruanas, como parte de la ceremonia cívico patriótica en el distrito.

Entre los ministros que la acompañaron están el premier Eduardo Arana, Elmer Schialer (Cancillería), César Vásquez (Salud), Daniel Maurate (Trabajo), Leslie Urteaga (Midis), Morgan Quero (Educación), Walter Astudillo (Defensa) y César Sandoval (MTC). También se encontraron presentes, el presidente del Congreso, José Jerí, y los parlamentarios Jorge Montoya, Ana Zegarra, Rosio Torres Salinas, Maria del Carmen Alva y Jorge Morante.

Boluarte Zegarra indicó que las declaraciones de Petro también vendrían afectando a las comunidades que residen en la frontera, debido a que se ha generado una tensión por actos que vulnerarían la soberanía peruana. Ante ello, Boluarte recalcó que la isla Santa Rosa es y seguirá siendo del Perú. «Lamentablemente, desde hace algunos días, se vienen lanzando mensajes y realizando acciones inaceptables que afectan la hermandad que unen a nuestras dos naciones y en particular a las comunidades de frontera. Seamos claros, la soberanía del Perú no está en discusión, el distrito de Santa Rosa de Loreto, es y seguirá siendo peruana, eso es así», dijo a los presentes en dicha actividad oficial.»

Además, hizo mea culpa sobre la falta de atención por parte del Estado a la zona, en donde los ciudadanos han reafirmado su identificación con el Perú, pero que solicitaban mayor atención a los servicios básicos.