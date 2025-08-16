Fiscal zapatea por la Ley de Amnistía

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció sobre la promulgación de la Ley de Amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que cometieron delitos en el marco de la lucha contra subversiva entre los años 1980 y 2000.

Como se sabe, la presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgó la referida norma, el último miércoles, en una ceremonia en Palacio de Gobierno que contó con la presencia del Gabinete ministerial y congresistas como Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia), quienes impulsaron la ley en el Parlamento.

Al respecto, la titular del Ministerio Público criticó que «con toda pompa» se haya promulgado una norma que consideró «un insulto a las víctimas de derechos humanos». La fiscal de la Nación señaló que la norma beneficiará a un promedio de 900 militares y policías procesados por cometer delitos en el referido periodo, entre ellos, imputados por casos emblemáticos como Manta y Vilca. Espinoza Valenzuela enfatizó que la jefa de Estado «ha aprobado una ley absolutamente inconstitucional y el Congreso también tiene responsabilidad ahí».»Pero en su momento las responsabilidades se van a ir dando, de todas maneras”, puntualizó.