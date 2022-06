Diego Bertie asegura que Bayly solo lo utilizó para vender su libro

Tras 28 años de haber sido relacionado con Jaime Bayly, Diego Bertie confirmó que si tuvo romance con el periodista y que prefiero no hablar del tema porque le hizo mucho daño en su momento. Asimismo, aclaró que nunca se vio en la necesidad de hablar de su homosexualidad públicamente, pues su familia lo sabía.

Reconoció que llegaron a tener un romance, pero no llegó a buen puerto por culpa del periodista

En conversaciones con Magaly Medina, el ex actor de “Al fondo hay sitio” contó que fue amigo de Jaime, y que intentaron tener una relación sin embargo esta no se concretó. Diego reveló que no guarda buenos recuerdos de aquel entonces.

“Sí fui amigo de Jaime (Bayly). Tuvimos una relación corta, fallida no fue una relación relevante, lo relevante fue lo que él hizo conmigo, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera, me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño”, comentó Diego Bertie

Aunque señaló no guardarle rencor a Bayly, se burló del aspecto físico que ahora tiene el periodista y señaló que aunque en su momento le hizo mucho daño hoy es una persona libre.

“Yo no le guardo rencor, no le tengo ningún tipo de rencor. Lo veo un poquito gordo, hinchado, el que se creía el abanderado de los gays, ahora es el más burgués señor casado, con hijos y con una gran barriga, y yo soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo. El clóset del que él me quiso sacar yo me lo saqué hace muchos años”, aclaró Diego Bertie.

En esa línea señaló por qué se refiere a Jaime como la persona que le hizo mucho daño. Resulta, que cuando Diego se decidió a estar con Bayly, este se fue y se casó con su mejor amiga sin dar mayor explicación.

“Nunca me enamoré de Jaime, era como una sombra como un fantasma… Cuando yo estuve dispuesto… En el momento en el que hubo la posibilidad de que tengamos algo él simplemente se quitó y se casó con mi mejor amiga, nunca estuvo interesado en querer algo conmigo”, puntualizó.