Día del padre: Los hombres también poseen instinto paterno

APROPO afirma que la sociedad está obligada a cambiar estereotipos de género para que existan mejores padres.

Al igual que las mujeres experimentan lo que llamamos popularmente como el instinto maternal, en los hombres también se pueden presentar un conjunto de sensaciones y comportamientos enfocados en generar un vínculo de afecto y protección hacia el recién nacido. Este es un elemento importante para la paternidad responsable ya que permite a los hombres establecer un vínculo con el bebé, independientemente de la relación que pueda tener con la madre del mismo, y de esta manera, buscar el bienestar de ellos a pesar de situación.

Al respecto, señala Emerson Samuel Yancul Ortiz, Especialista en Sexualidad y Salud Reproductiva de APROPO, “debemos tener en cuenta que, en realidad, ninguna persona nace siendo o sabiendo ser padre. Lo que sucede es que, a lo largo del desarrollo de nuestras vidas, nos vemos expuestos a ideas sobre lo que significa ser hombre y mujer, en este sentido, la formación recibida en los primeros años de vida nos formará como buenos o malos padres”

Es evidente que, para los hombres aún se tiene la idea que deberían ser personas que no muestran sentimientos, deben estar enfocados hacia la agresividad y con poco rol en el desempeño de un hogar más allá de ser un proveedor. Por otra parte, para la mujer se ha impuesto que ellas son las que deben ser sensibles, cuidar a los hijos, quedarse en el hogar y en general tener un rol más sumiso en el hogar. Situaciones como estas tan arraigadas en nuestra sociedad, son las que – a decir del especialista – hacen que a muchos padres les sea fácil romper ese vínculo con los hijos tanto a nivel emocional o económico

A diferencia de las mujeres, los hombres suelen expresar menos sus sentimientos y principalmente sus miedos. Esto debido a que socialmente se les impone un rol como protectores, mostrarse vulnerables o débiles ante la sociedad es algo no aceptable. Sin embargo, ellos también experimentan un sentimiento de terror por el futuro y se cuestionan constantemente ¿Lo haré bien?

“Estos son estereotipos de género que aún se encuentran presenten en la vida diaria y moldean la forma en la que crecen las personas generando que se mantengan presentes ideas que causan conflicto en la sociedad. Podemos ver estos estereotipos más arraigados en comunidades donde el machismo es más presente y donde es más difícil hacer llegar un cambio en la forma en la que se visualiza la masculinidad”, agrega Yancul.

Se debe tener en cuenta que los hombres, también tienen la capacidad de demostrar afecto hacia su pareja e hijos, pueden mostrar preocupación sin ser agresivos, así como también pueden sentirse heridos por situaciones conflictivas a nivel emocional. Pero debido a lo arraigado de la forma en la que se establece la masculinidad tóxica, se contribuye a que los hombres no desarrollen el instinto paternal.

Por lo tanto, “si se desea generar un cambio en la forma en la que los hombres pueden llegar a relacionarse con la paternidad, es necesario empezar desde pequeños, demostrando que el cuidado de los hijos no es solo un rol que cumplen las mujeres, que no está mal demostrar sus emociones y que no todo conflicto se resuelve agresivamente, entre otros aspectos “, concluyó el especialista.

RECOMENDACIONES:

Ante la llegada del primer hijo a la vida de un hombre, es normal sentir miedo y muchas inseguridades, ya que es una nueva situación a la que debe enfrentarse y tienden a aparecer muchas interrogantes como ¿Podré ser un buen padre?, ¿Será que podré transmitirle valores importantes a mi hijo?, ¿Será que me va a querer? Estas y otras preguntas son muy comunes y la inseguridad puede bloquearte. Para evitarlo, es importante prepararse y enfrentar el miedo a vivir esta nueva etapa de la vida para poder disfrutarla al máximo. Entonces se debe considerar:

– Conversar con tu pareja sobre tus miedos e inseguridades: la comunicación es la clave, pues el apoyo de la otra persona es muy importante en estas situaciones y siempre estará ahí para recordar que estos terrores son en su mayoría infundados.

– Confiar en ti mismo y en tus habilidades: Toda persona nace con la capacidad de poder llegar a ser un buen padre o una buena madre. Con confianza y dedicación todo terminará saliendo bien. El instinto de protección y el dedicarle tiempo a esta relación puede suponer un buen cuidado para el bebé y una base para empezar a entablar el vínculo entre el niño y el padre.

– Confía en tu instinto: el padre debe confiar en su instinto paternal. Debe evitar los pensamientos de “no soy capaz” o “no voy a poder” y focalizar sus pensamientos negativos en positivos.

– Utiliza la Proyección positiva: lo primero que debe tener en mente si quiere superar el miedo a tener hijos y a ser padre es conservar los pensamientos positivos en todo momento y proyectar todos aquellos momentos bonitos que están por venir: “paseos en familia, las primeras navidades junto a un hijo, etc.”.

– La preparación será tu mejor herramienta: si el terror es no ser capaz de afrontar esta situación, existen cursos de preparación que enseñan las nociones básicas para los padres. También puede leer los libros o manuales para padres primerizos, investigar en Internet y acudir a las citas médicas para aclarar cualquier duda con el médico tratante.

– Aprende a tener paciencia: para poder enfrentar todos los cambios hormonales, emocionales y físicos que se van vivir en esta etapa.

– Evita las comparaciones: cada persona es un mundo y las comparaciones no sirven, solo te harán cuestionarte sin razón.

Sobre el tema, las personas que desean recibir orientación pueden consultar al servicio gratuito “SOS: Mejor si lo sabes” de APROPO, al 204 – 5300 (Lima) o al 0800-70-626 (llamada gratuita desde provincia). También a través del WhatsApp 987 960 760, vía chat web en www.sosorienta.pe o Messenger en la página de Facebook SOS Perú.

Leer también [Fonavistas son orientados para acceder a devolución de aportes]