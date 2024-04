Encuentra dónde hacerte una prueba de VIH gratuita

En solo 20 minutos, el Ministerio de Salud proporciona resultados y brinda acceso a tratamientos antirretrovirales, ayudando así a prevenir las graves consecuencias mortales de la enfermedad

No basta solo con utilizar preservativos o métodos anticonceptivos para mantener relaciones sexuales seguras y prevenir embarazos no deseados; es importante también realizar pruebas de detección de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), de manera regular, al menos una vez al año.

Para el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), que afecta directamente el sistema inmunológico y es una de las enfermedades más prevalentes tanto a nivel nacional como global, con más de 39 millones de personas afectadas en todo el mundo, el Ministerio de Salud (Minsa) proporciona pruebas de detección de forma gratuita y preventiva en los centros de salud de todo el país.

De acuerdo con información del Minsa, cualquier persona que lo desee puede acceder a una prueba rápida sin costo en los establecimientos designados para ello. Para ello, solo se necesitan seguir dos simples pasos:

Dirigirse a un centro de salud cercano: No es necesario que sea el establecimiento de EsSalud asignado. En este lugar, el paciente debe solicitar la prueba rápida de detección, presentando su DNI.

No es necesario que sea el establecimiento de EsSalud asignado. En este lugar, Aguardar el resultado: Después de realizar la prueba rápida, el resultado debería estar disponible en un máximo de 20 minutos y se mantiene completamente confidencial. En caso de ser positivo, el personal médico llevará a cabo una segunda prueba rápida para confirmar el diagnóstico.

En caso de confirmarse el resultado positivo mediante una segunda prueba del VIH, los profesionales de salud presentes en el centro médico deben proporcionar al paciente información sobre el tratamiento recomendado y los medicamentos necesarios para manejar la enfermedad. Es importante destacar que un diagnóstico positivo no significa una sentencia de muerte. Además, el tratamiento está disponible de manera gratuita en las redes de EsSalud.

Si alguien busca localizar los centros de salud que ofrecen Tratamiento Antirretroviral (TAR), Centros de Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual (Cerits), Unidades de Atención Médica Periódica (UAMP) y servicios especializados para adolescentes, puede utilizar la plataforma gratuita “GeoVIH“. Esta herramienta proporciona un mapa detallado con la ubicación y dirección de todos los centros de salud a nivel nacional que ofrecen estos servicios.

