Despliegue de escuadrón anfibio y buques de EE.UU. cerca a Venezuela

Se trata de los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, que están equipados con un sistema de misiles guiados y también listos para posibles ataques selectivos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de tres buques con un total de 4 000 soldados a bordo. En aguas internacionales cercanas al límite del mar territorial venezolano. Con el objetivo de detener las toneladas de drogas que salen del sur del Caribe para entrar a suelo estadounidense. Se trata de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson.

Están equipados con el sistema de misiles guiados Aegis, con radares multifunción avanzados que detectan cualquier posible amenaza, y que llegarán pronto a las aguas de Latinoamérica y el Caribe. Según la agencia Reuters, un funcionario del Departamento de Defensa dijo que los buques serán desplegados a lo largo de varios meses y estarán habilitados para tareas de inteligencia y vigilancia, así como ataques selectivos “si se toma la decisión”.

El despliegue de los destructores y del personal estadounidense, principalmente infantes de Marina. Toma lugar después de que el mandatario republicano presionara para utilizar al Ejército estadounidense, a fin de frenar a los cárteles latinoamericanos, a quienes culpa del flujo de fentanilo y otras drogas.

El movimiento de militares en el Caribe también se alinea al anuncio de la administración de Trump. El pasado 8 de agosto, duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro. Señalado de tráfico de drogas, corrupción y de ser el líder del denominado ‘Cartel de los Soles’.

Además, en un video publicado en X, la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, acusó públicamente a Maduro de colaborar con destacados grupos criminales, como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.