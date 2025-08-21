Conmebol se pronunció tras violencia en las tribunas en Avellaneda

Conmebol evalúa drástica sanción por los hechos violentos que se dieron en Avellaneda durante el partido de octavos de final la Copa Sudamericana.

El fútbol sudamericano vuelve a mancharse con violencia. El partido en el Estadio Libertadores de América, en Argentina, entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Fue cancelado por parte de la Conmebol tras los hechos de violencia que se produjeron en una de las tribunas del recinto. Dejó al menos 10 heridos graves y cerca de 90 detenidos, de acuerdo con los reportes locales.

El partido estaba empatado a un gol, cuando al minuto 48 el árbitro uruguayo Gustavo Tejera decidió interrumpir la contienda. Los incidentes comenzaron sobre el final de la primera etapa, cuando fanáticos de Universidad de Chile, que se ubicaron en la tribuna Bochini Alta, comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura del recinto hacia la parte baja, donde estaban hinchas de Independiente.

Luego de varios minutos de inacción policial, se decidió que los simpatizantes chilenos abandonaran la tribuna en la que se ubicaban. Pero cuando aún permanecían alrededor de 30 personas, ingresaron hinchas locales y se generó una brutal gresca. Que culminó con algunos aficionados de la ‘U’ saltando desde decenas de metros de altura para huir.

Ante esto, la Conmebol emitió un comunicado en el que dio cuenta de “la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad», razón por la que el cotejo quedó “cancelado».