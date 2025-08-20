¡Oye Maduro,  llegó tu hora!

EE.UU. INICIA OPERACIÓN CONTRA NARCOTRÁFICO Y DICTADOR ESTÁ EN LA MIRA

Estados Unidos iniciará en las próximas 36 horas el despliegue de tres destructores equipados con el sistema Aegis —USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson— en aguas internacionales cercanas al límite del mar territorial venezolano, según informó la agencia Reuters, citando a dos fuentes de Washington bajo condición de anonimato.

Esta operación, que incluye 4000 marines, aviones de vigilancia P-8 Poseidon y al menos un submarino de ataque, busca “enfrentar las amenazas de los carteles latinoamericanos de drogas”, clasificados por la administración de Donald Trump como organizaciones terroristas internacionales.

El despliegue responde a una orden emitida por Trump el 8 de agosto, que autoriza al Pentágono a emplear las fuerzas armadas contra carteles de narcotráfico en territorios y aguas extranjeras.

Según un funcionario citado por Reuters, “el proceso será continuo durante varios meses” y permitirá no solo tareas de inteligencia y vigilancia, sino también “ataques selectivos si se toma la decisión”.

Estados Unidos duplica a 50 millones la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro

Esta operación militar llega tras la decisión de EE.UU. de aumentar a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, acusado de liderar el Cartel de los Soles y de estar vinculado al Tren de Aragua.

La operación se enmarca en la estrategia de Washington para limitar la influencia de grupos como el Cártel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro, y el Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano.