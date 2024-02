Denuncian favoritismo en contratación de esposa de ministro

Según congresista Heidy Juárez, el actual ministro de Salud solicitó la contratación de su cónyuge, Yuliana Horna, en el Parlamento

El ministro de Salud, César Vásquez, habría utilizado su influencia en el Congreso de la República para conseguir un empleo para su esposa, Yuliana Horna Vigil de Vásquez, durante el año 2021, según un reportaje de ‘Panorama’. Sin embargo, ella fue despedida por la entonces congresista Heidy Juárez, del partido APEP, luego de solo tres meses en el cargo, debido a su supuesta falta de eficiencia y las quejas recurrentes en el entorno laboral.

Antes de ser designado como ministro de Salud en el Gobierno de Dina Boluarte, César Vásquez trabajó como asesor en el Congreso. Inmediatamente después de la instalación del Parlamento, se desempeñó como asesor de la congresista Lady Camones en la primera vicepresidencia, donde recibió un salario mensual de aproximadamente S/12.000. Según se informa, buscó que se contratara a su esposa aprovechando su posición dentro de Alianza para el Progreso.

Al parecer, no se limitó a buscar empleo para sí mismo, sino que también intentó asegurar un puesto de trabajo para su esposa, Yuliana Natalia Horna Vigil de Vásquez. Esta ocupó el cargo de técnica en la oficina de la parlamentaria Heidy Juárez, quien en aquel momento era miembro de Alianza para el Progreso, durante un periodo de tres meses.

En agosto de 2021, Yuliana Horna comenzó a trabajar en la oficina de la congresista Heidy Juárez. Su primer salario fue de S/2.118. En septiembre, recibió S/5.473 y en octubre, S/1.412.

Esposa de César Vásquez solo duró tres meses en el trabajo

Heidy Juárez, ahora fuera de la bancada de César Acuña, explica cómo Yuliana Horna llegó a trabajar en su despacho: “Fue por recomendación del señor Cesar Vásquez“. La parlamentaria confirmó que fue el propio colaborador de Dina Boluarte quien le proporcionó el currículum de Horna Vigil y le informó que se trataba de su esposa.

Leer aquí:

“Todos saben que yo pertenecía en ese momento a Alianza para el Progreso, el señor pertenece a APP y, bueno, trató de influir un poco en el tema de mi personal”, agrega. La convenció diciéndole que era una profesional competente, de gran importancia, y que sería necesaria en su despacho.

Como técnica, Horna Vigil de Vásquez tenía la responsabilidad de contribuir en el proceso de elaboración de proyectos de ley. Según se indica: “En el caso de los técnicos, esa era la función que tenía que realizar, era el tema de evaluación de leyes, buscar indagar, informarse que esa ley que se solicitaba o requería, tenía que buscar todo para la exposición de motivos, estar con la población“.

César Vásquez molesto por el despido de su esposa

Tres meses más tarde, la esposa del actual ministro no cumplía con sus responsabilidades y fue separada por ineficiencia. Según se señala: “En este caso, la señora Amparo Advíncula, que era mi asesora principal cada vez que teníamos conversaciones o tenía conversación con ella, me decía que las cosas que le encomendaba o que tenía que resolver dentro de mi despacho no lo hacía, entonces tuve varias quejas por parte de ella y entonces opté por separarla de mi despacho“.

Esto provocó un reclamo telefónico por parte de César Vásquez: “Bueno, me llamó, me dijo que no estaba de acuerdo. (…) Mi asesora (Amparo Advíncula) me comentó que la había llamado, me comentó que hubo una fricción”.

Insatisfecho con la respuesta de Juárez, el actual Ministro de Salud la buscó en persona: “Conversé con él personalmente y le expliqué las cosas. Que mi asesora le mencionara en reiteradas oportunidades que todo lo que se le encomendaba no lo cumplía para era una complicación”.

Después de su despido, Yuliana Horna Vigil pasó a trabajar en Essalud de Carhuapoma. Fue nombrada como subgerente de Promoción Social de otros grupos vulnerables. Su jefa en ese lugar fue Tania Rodas, excongresista y miembro de Alianza para el Progreso.

Leer aquí: