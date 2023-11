Defensor del Pueblo no renunciará a su cargo

Tras haberse conocido que la elección del defensor del Pueblo habría sido orquestada por la presunta red criminal de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Josué Gutiérrez Cóndor, quien asumió dicho cargo en mayo de este año, anunció en una conferencia de prensa que no renunciará.

Asimismo, informó que los chats divulgados en medio de una investigación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, buscan deslegitimar el proceso de su elección en el Congreso.

Además, negó haber conocido a la titular del Ministerio Público, antes de ser elegido como defensor del pueblo. También rechazó las versiones vertidas, la cuales señalan que impulsaron su candidatura desde el Ministerio Público.

“No conocía a la fiscal de la Nación, no he recurrido. Cómo podría comprometer su accionar en todo este proceso y eso lo digo a la luz de los hechos ante el país. Nunca me apoyaron en nada, ni pidieron que voten por mí, porque tenían su propio candidato”, dijo Gutiérrez.