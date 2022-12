DC: Henry Cavill ya no interpretará más a Superman

Henry Cavill, más conocido como Superman, ya no interpretará más su papel de superhéroe porque DC está buscando un actor más joven

Henry Cavill a pesar de su última aparición en la película Black Adam, ya no regresará más como Superman, pues según DC, editorial especializa en cómics y sello cinematográfico, indicó que están escribiendo un borrador de los primeros años de Clark Kent (Superman) por lo que buscan a un actor más joven.

“En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill. Pero acabamos de tener una gran reunión con él y somos grandes fans y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro”, indicó James Gunn, director ejecutivo de DC Studios.

En el comunicado, Gunn ha abierto la puerta a próximas películas de otros superhéroes: “Peter y yo tenemos una pizarra de DC lista para usar, sobre la cual no podríamos estar más entusiasmados; podremos compartir información emocionante sobre nuestros primeros proyectos a principios del nuevo año”

Por su parte, Henry Cavill reconfirmó esta noticia al público, asegurando que recibió dicha noticia tras haber hablado con los copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios quienes dirigen esta saga.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. No regresaré como Superman. Aunque el estudio me dijo que anunciará mi regreso en octubre”. “Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, agregó.

Comprendiendo que James y Peter tienen un nuevo mundo que construir. “Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”, expresó Cavill a través de sus redes sociales.

